“까딱하면 역주행”…부평IC 또 사망사고 ‘죽음의 진입로’ 된 까닭

이미지 확대 부평IC 전경. 빨간 표시는 역주행 시작 지점 2곳. 인천시 부평구 제공 닫기 이미지 확대 보기 부평IC 전경. 빨간 표시는 역주행 시작 지점 2곳. 인천시 부평구 제공

이미지 확대 지난 9일 부평IC 사고 현장. 사진 인천소방본부 닫기 이미지 확대 보기 지난 9일 부평IC 사고 현장. 사진 인천소방본부

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경인고속도로 부평나들목(IC) 일대에서 차량 역주행으로 인한 사망 사고가 잇따르면서 구조적 개선이 필요하다는 지적이 나온다.경찰에 따르면 지난 9일 오전 1시 38분쯤 부평IC 램프 구간에서 50대 A씨가 몰던 차량이 역주행 상태로 본선에 진입하려다 직진하던 승용차와 충돌했다.A씨는 사고 직후 차량에서 내려 현장을 수습하던 중 뒤이어 달려오던 다른 승용차에 치여 숨졌다. 동승자인 아들도 부상을 입고 병원으로 옮겨졌다.부평IC에서는 이와 유사한 사고가 반복되고 있다. 2024년 10월에도 같은 램프 구간에서 40대 운전자가 역방향으로 진입하다 충돌 사고를 내면서 차량 7대가 뒤엉켰고, 이 과정에서 70대 화물차 운전자가 숨지고 3명이 다쳤다.두 사고 모두 교통량이 적은 심야 시간대에 발생했으며, 운전자들이 고속도로 진출 램프를 진입로로 착각해 역주행으로 이어졌다는 공통점이 있다.부평IC는 하부에 경인고속도로 본선이, 상부에는 부평대로가 교차하는 구조다. 두 도로는 램프로 연결돼 있는데, 상부 도로 양방향 모두 진출 램프로 이어져 있어 우회전을 잘못할 경우 쉽게 역주행으로 이어질 수 있다는 지적이 나온다.낮에는 차량 흐름을 따라 주행 방향을 파악하기 비교적 쉽지만, 밤에는 시인성이 떨어지고 통행량도 줄어들어 혼선이 커진다. 실제 사고 운전자 중 일부는 내비게이션 안내를 혼동해 역주행한 것으로 조사됐다.노면에는 우회전 금지 표시와 직진 유도선, 진입 금지 표지판 등이 설치돼 있지만, 심야 시간대에는 이를 인지하기 어렵다는 점이 반복적으로 문제로 지적된다.경찰은 한국도로공사와 함께 현장 합동 점검을 실시하고, 야간 시인성 개선 등 추가 대책을 마련할 방침이다.경찰 관계자는 “비슷한 유형의 사고가 반복된 만큼 구조적 보완을 포함한 개선 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.