민주당 전북도당, 기초단체장 본경선 일정 변경

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더불어민주당 전북 시군 기초단체장 본경선 일정이 하루 연기됐다.더불어민주당 전북특별자치도당은 선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 기초단체장 본경선 일정을 변경했다고 8일 밝혔다.전북도당은 애초 4월 10일부터 4월 11일까지 이틀간 진행될 예정이었던 기초단체장 본경선을 4월 11일부터 4월 12일까지 하루씩 연기했다.도당은 기초단체장 본경선 일정이 전북특별자치도지사 경선(4월 8~10일) 마지막 날과 겹쳐 안정적인 경선 운영을 위해 일정 변경이 필요하다고 판단했다.본경선 방식은 기존과 동일하게 권리당원 50%와 안심번호 50%를 반영한 ARS 방식으로 진행된다.본경선에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우 해당 선거구에 한해 4월 20일부터 4월 21일까지 결선이 진행된다.도당 관계자는 “공정하고 투명한 경선 관리를 통해 도민과 당원 뜻이 명확하게 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.