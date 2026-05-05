‘세종대왕’되라는 어린이에 李대통령 “국민들에게 인정받는 대통령 될 것”

청와대 이전 첫 어린이날 개방 행사 개최

이 대통령 부부 “청와대 어린이들 웃음으로 가득 찬 공간 됐다”

李 “어린이들 안전한 환경에서 자랄 수 있도록 책무 다할 것”

이미지 확대 어린이들과 녹지원 향하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 어린이날 초청행사 참석자들과 함께 청와대 녹지원으로 향하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 어린이들과 녹지원 향하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 어린이날 초청행사 참석자들과 함께 청와대 녹지원으로 향하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 어린이와 함께 기념촬영하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 5일 청와대 녹지원에서 열린 어린이날 초청행사에서 참석 어린이에게 사인 후 기념촬영을 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 어린이와 함께 기념촬영하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 5일 청와대 녹지원에서 열린 어린이날 초청행사에서 참석 어린이에게 사인 후 기념촬영을 하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 ‘어서 와, 청와대는 처음이지?’ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 청와대 본관에서 어린이날 초청행사 참석 어린이들을 맞이하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘어서 와, 청와대는 처음이지?’ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 청와대 본관에서 어린이날 초청행사 참석 어린이들을 맞이하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령 부부가 어린이날 청와대에 200여 명의 어린이와 보호자를 초청해 본관 견학과 놀이, 모의 국무회의를 함께했다. 이 대통령은 국민이 나라의 주인이라며, 국민에게 인정받는 대통령이 되겠다고 말했다. 어린이날 청와대 초청 행사 진행

본관 견학·놀이·모의 국무회의 운영

국민이 주인, 인정받는 대통령 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 어린이날을 맞아 200여명의 어린이 및 보호자들을 청와대로 초청해 이날의 주인공인 어린이들에게 더 나은 사회를 만들기 위해 노력하겠다고 약속했다.이 대통령 부부는 대통령 집무실의 청와대 복귀 후 처음 열린 이날 행사에서 인구소멸지역 아동과 다문화가족 아동, 청와대 인근 거주 아동 등을 초대했다. 또 이 대통령 부부가 장애인복지관과 아동양육시설을 방문하거나 희소 질환 환우 간담회 등을 하면서 인연을 맺은 아동들도 함께했다.어린이들은 청와대 본관을 견학하고 일일 놀이터로 변신한 상춘재 앞 녹지원에서 자유로운 놀이 시간을 가졌다. 사랑과 보살핌을 상징한다며 분홍색 넥타이와 분홍색 원피스를 각각 갖춰 입은 이 대통령 부부는 어린이들과 하이파이브를 하는 등 반갑게 인사했다.이 대통령과 어린이들은 국무회의가 열리는 세종실에서 모의 국무회의를 열어보기도 했다. 한 어린이가 “통일은 언제 하느냐”고 묻자 이 대통령은 “여러분들이 어떻게 하느냐에 따라 시기가 길 수도 있고 늦을 수도 있고 빨라질 수 있다”고 답했다.어린이들은 “대통령님이 세종대왕님처럼 멋진 사람이 되어달라”, “어떻게 대통령이 되었느냐”, “대통령으로 뽑혔을 때 기분이 어땠었느냐”, “왜 어린이날은 5월 5일이냐”라며 질문을 쏟아냈다. 이 대통령은 “대통령이 나라의 주인이 아니고 국민들이 주인”이라며 “나랏일을 우리 국민과 국가를 위해서 일 열심히 잘할 사람을 국민들이 뽑는 것”이라고 설명했다. 이어 “평소에 국민들을 위해서 국가를 위해서 잘 준비하고 열심히 노력해서 국민들에게 인정받으면 대통령이 될 수 있고 대통령 하다가 잘못하면 쫓겨날 수도 있다”고도 말했다.이 대통령은 대통령으로 뽑혔을 때 “기분이 좋았고 그 다음에는 잘해야 되겠다 이런 생각이 들었다”고 소감을 말했다. ‘대통령은 어떤 일을 하느냐’는 질문에 이 대통령은 “어린이를 포함해서 아버지, 어머니, 이웃 사람, 대한민국 국민들이 어떻게 하면 더 잘 살 수 있을까 고민하고 여러분이 내는 세금을 어떻게 잘 쓸지 그런 것을 고민하는 사람”이라고 소개했다.이 대통령은 ‘일하는 게 편한가’를 묻는 어린이에게 “많이 힘들다”고 솔직하게 답했다. ‘왜 힘든데 억지로 하느냐’고 다시 묻자 이 대통령은 “힘들어도 해야 할 일이 있다. 학생도 힘들어도 공부해야 될 때도 있을 것”이라고 강조했다.이어진 이 대통령의 사인회에서는 어린이들이 한 줄로 서서 이름표에 서명을 받기도 했다. 한 어린이가 ‘대통령이 되고 싶다’ 하자 이 대통령은 “대통령은 5년밖에 못 한다”라고 농담하기도 했다.이 대통령 부부는 행사를 마치면서 “오늘 하루만큼은 청와대가 어린이들의 웃음으로 가득 찬 공간이 됐다”고 소감을 밝혔다고 안귀령 부대변인이 전했다. 이 대통령은 “우리 어린이들이 보다 안전한 환경에서 자랄 수 있도록 대통령으로서의 책무를 다하겠다”며 “어린이들이 어떤 환경에서도 각자의 꿈을 키워나가고 공정한 기회를 바탕으로 도전할 수 있는 나라를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김 여사도 “어린이들이 오늘의 추억을 간직하고 돌아가 더 큰 꿈을 꾸며 건강하게 성장하길 바란다”고 했다.