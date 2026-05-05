스포츠 야구 [포토] 눈물 터진 오늘의 시구자 입력 2026-05-05 15:18 수정 2026-05-05 15:18 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/baseball/2026/05/05/20260505800005 URL 복사 댓글 0 어린이날인 5일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기.시구에 나선 LG 박동원의 딸 채이 양이 시구를 하려다 울음을 터뜨리고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 시구 중 울음을 터뜨린 어린이는 누구인가? 박동원의 딸 두산 선수 딸