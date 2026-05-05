초호화 유람선 승객 3명 목숨 앗아간 한국산 바이러스

네덜란드 국적 크루즈선 한타바이러스 발생

국제보건기구(WHO) “역학 조사 진행 중”

이미지 확대 네덜란드 국적의 유람선 혼디우스호가 4일 서아프리카 대서양 연안의 카보베르데 프라이아 항에 정박했으나, 승객들의 하선은 허용되지 않았다.

로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 네덜란드 국적의 유람선 혼디우스호가 4일 서아프리카 대서양 연안의 카보베르데 프라이아 항에 정박했으나, 승객들의 하선은 허용되지 않았다.

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이미지 확대 4일 크루즈선 MV 혼디우스호가 카보베르데 프라이아 항에 정박해 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 4일 크루즈선 MV 혼디우스호가 카보베르데 프라이아 항에 정박해 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 크루즈선 MV 혼디우스호 이동경로 닫기 이미지 확대 보기 크루즈선 MV 혼디우스호 이동경로

이미지 확대 배우 진 해크먼과 부인 베시 아라카와. 사진=AP 연합뉴스. 닫기 이미지 확대 보기 배우 진 해크먼과 부인 베시 아라카와. 사진=AP 연합뉴스.

세줄 요약 WHO는 아르헨티나에서 출발해 여러 나라를 거친 호화유람선 혼디우스호에서 한타바이러스 집단 감염이 발생해 승객 3명이 숨졌다고 밝혔다. 감염자는 최소 6명으로, 카보베르데 당국은 하선을 막고 역학 조사를 진행 중이다. 호화유람선서 한타바이러스 집단감염 발생

승객 149명 중 최소 6명 감염, 3명 사망

WHO, 설치류 오염·사람 간 전염 가능성 조사

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대서양을 항해 중인 유럽 국적의 호화유람선 승객들 사이에서 한국 한탄강에서 처음 규명된 ‘한타바이러스’가 퍼져 3명이 사망했다.국제보건기구(WHO)는 4일(현지시간) 약 한 달 전 아르헨티나서 출발해 여러 국가를 항해 중인 크루즈 MV 혼디우스호에서 한타바이러스 집단 감염이 발생했다고 밝혔다.미국인 17명을 포함해 149명이 승객인 이 유람선에서 바이러스 집단 감염으로 3명이 사망하고, 최소 3명 이상의 감염자가 발생해 아프리카 카보베르데 보건 당국은 승객의 하선을 금지했다.한타바이러스는 1976년 한국의 연천군 한탄강 인근 쥐에서 처음 규명돼 기원지인 한탄강을 따서 이름이 붙여졌다.지난해 배우 진 해크먼의 아내 베시 아라카와도 한타바이러스에 감염돼 숨졌는데, 부부가 미국 뉴멕시코 자택에서 사망한 사실이 뒤늦게 알려져 충격을 줬다.WHO는 한타바이러스에 대해 쥐와 같은 설치류가 옮기는 질병으로 한국에서는 최근 수십년간 발병률이 감소했지만, 바이러스로 인한 신증후군 출혈열(HFRS)은 매년 수천건 발생한다고 전했다.한타바이러스가 발생한 혼디우스호는 네덜란드 국적으로 아르헨티나 우수아이아에서 출발해 남극에 기항한 뒤 영국의 해외 영토인 세인트헬레나섬에 들렀다가 현재 카보베르데 프라이아항에 정박해있다.크루즈 승객들은 외딴 섬에서 고래, 돌고래, 펭귄, 바닷새 등 다양한 야생 동물과 접촉할 기회가 있었을 것으로 추정된다.바이러스 감염자 6명 가운데 첫 희생자는 70세의 네덜란드인으로 지난달 11일 선상에서 사망했다.사망자는 갑작스러운 고열, 두통, 복통, 설사 증세를 보였으며 지난 24일 시신은 고국 송환을 위해 남대서양의 외딴섬 세인트헬레나에서 하선했다.사망자의 아내인 69세의 네덜란드 국적 여성도 귀국 항공편을 타기 위해 남아프리카공화국 공항에 도착했으나 쓰러져 인근 병원에서 사망했다. 지난 2일에도 크루즈 승객인 독일 국적 남성이 사망했지만, 사인은 아직 밝혀지지 않았다.프랑스 황제 나폴레옹이 유배돼 마지막을 보낸 곳으로 유명한 세인트헬레나섬에서 크루즈가 출발한 직후인 지난달 27일 영국인 한 명이 한타바이러스 확진 판정을 받았다.각각 영국 국적과 네덜란드 국적인 승무원 두 명도 아직 확진 판정을 받진 않았지만, 현재 급성 호흡기 증상을 보이는 것으로 알려졌다.WHO는 “한타바이러스는 아르헨티나와 칠레 등지에서 풍토병으로 감염 사례가 발생하고 있다”면서 “추가적인 실험실 검사와 역학 조사를 포함한 상세한 조사가 진행 중”이라고 밝혔다.유람선 내 집단감염 원인으로는 설치류의 배설물 등에 오염됐을 가능성과 승객 중 한 명이 안데스 변종 한타바이러스에 감염됐을 수 있다는 주장이 제기됐다.한타바이러스는 감염된 쥐 등 설치류를 통해서 사람에게 전염되지만, 유일하게 안데스 변종 바이러스는 사람 간 전염이 가능하다고 WHO는 설명했다.