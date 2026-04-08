“현금 1억·순금 200돈 도둑맞아” 동거인 신고… 빌라 금고엔 파손 흔적

이미지 확대 금고 속 금 이미지. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF 닫기 이미지 확대 보기 금고 속 금 이미지. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF

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충북 청주의 한 가정집 금고에 보관 중이던 2억 9000만원 상당의 금품이 도난당하는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.8일 경찰 등에 따르면 전날 오후 4시 20분쯤 청주의 한 빌라에서 “금고에 있던 금품을 도둑맞았다”는 내용의 112 신고가 접수됐다.금고 주인인 A씨와 동거하는 연인이 귀가 후 파손된 금고를 발견해 신고했으며, 금고에는 현금 1억원과 순금 200돈(약 1억 9000만원 상당)이 없어진 것으로 알려졌다.경찰은 금고가 파손된 상태로 미뤄 범인이 용접기를 이용해 금고를 해체한 것으로 보고 용의자를 특정하기 위해 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인하고 있다.