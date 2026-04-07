김관영 전북지사 운명의 날, 민주당 제명 취소될까

서울남부지법 민주당 제명 처분 가처분 심리

백승재 진보당 민주당 전북지사 후보가 김관영 지사의 사퇴를 주장하며 단식농성을 벌이고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 백승재 진보당 민주당 전북지사 후보가 김관영 지사의 사퇴를 주장하며 단식농성을 벌이고 있다. 연합뉴스

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‘현금 살포 의혹’으로 민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사의 정치적 운명이 7일 법원에 의해 결정될 예정이어서 눈과 귀가 쏠리고 있다.서울남부지법 민사합의51부(권성수 수석부장판사)는 이날 오후 3시 김 지사가 민주당을 상대로 낸 제명 효력정지 가처분 사건 심문을 연다. 그는 가처분 신청서를 통해 당의 경선 절차 중단도 함께 요구했다.김 지사는 법리적 부당성, 절차적 결함, 징계 양정의 과도함 등 징계의 하자를 주장할 예정이다.반면, 민주당은 징계에 절차적·실체적 하자가 없었다는 주장을 펼 방침인 것으로 알려졌다. 심리 결과는 이날 늦은 오후 나올 것으로 전망된다.한편, 백승재 진보당 도지사 후보는 지난 3일부터 도청 앞에 텐트를 세우고 김 도지사의 사퇴를 촉구하는 ‘무기한 단식 농성’을 이어가고 있다.백 후보는 “미리 준비한 가방에서 돈을 꺼내 일일이 건네주는 현직 도지사의 오만함에 분노를 금할 수 없다”며 “공직자로서 신뢰를 잃은 김 도지사가 자리에 연연하는 것은 도민을 욕 먹이는 행위”라고 비판했다.이어 “그런데도 줬다가 회수했으니 별문제 없다는 듯 변명하는 모습에 더 화가 났다”며 “내로남불, 유체이탈식 화법이다. 윤석열과 뭐가 다른가”라고 비판의 수위를 높였다.백 후보는 “모든 도민, 국민이 당신의 범죄를 눈으로 확인했다”며 “이미 공직자로서 신뢰를 잃었고 아무도 도지사로 인정하지 않는다. 당장 사퇴하라”고 요구했다.민주노총 전북본부도 전날부터 도청 현관 앞에서 도지사 사퇴, 불출마 선언을 촉구하는 선전전을 진행하고 있다.