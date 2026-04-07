[속보] “이주노동자 엉덩이에 에어건 분사, 복부 부풀어 응급수술”… 경찰 수사 착수

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경기 화성의 한 제조업체 대표가 이주노동자의 항문 부위에 에어건을 분사해 다치게 한 사건과 관련, 경찰이 수사에 착수했다.경기남부경찰청 광역수사대는 화성시 만세구 향남읍 한 도금업체에서 발생한 태국 출신 노동자 A씨의 상해 사건 수사를 위해 수사관 10명으로 구성된 수사전담팀을 편성했다고 7일 밝혔다.경찰은 ‘이주노동자에 에어건 쏴 장기 손상’ 보도에 대해 사안이 중대하다고 판단하고 이같이 조처했다고 설명했다.한겨레 보도에 따르면 지난 2월 20일 해당 업체에서 A씨가 작업대에 몸을 숙인 채 일을 하던 중 회사 대표 B씨가 다가와 A씨의 항문 부위에 에어건을 밀착해 고압 상태의 공기를 분사했다.A씨는 이로 인해 복부가 급격히 부풀어 오르고 호흡 곤란 증세를 보였다.그는 사건 당일 화성중앙병원을 거쳐 수원에 있는 아주대병원으로 옮겨졌지만, 바로 치료를 받지 못하고 숙소로 돌아왔다.이튿날 몸 상태가 더욱 악화하자 A씨는 119를 통해 오산한국병원으로 이송돼 1차 응급 수술을 받았고 현재까지 치료 중인 것으로 전해졌다.경찰은 고용노동부 경기지방고용노동청 광역노동기준감독과와 합동으로 현장 조사를 진행한 뒤 유사 사례가 있었는지 등을 점검할 방침이다.아울러 피해자 보호를 위해 심리 상담, 치료비 지원 등을 하기로 했다.