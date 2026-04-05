서울시, 올 하반기부터 공무원 ‘자기돌봄 특별휴가’ 연 1일 추진

복무 조례서 근검·절약 규정도 삭제
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서울 중구에 있는 서울시청사.
서울시 제공
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서울시가 시 공무원에게 1년에 하루의 ‘자기돌봄 특별휴가’를 주는 방안을 추진한다. 시는 지난 2일 이런 내용을 담은 ‘서울특별시 공무원 복무 조례 일부개정조례안’을 입법예고했다고 5일 밝혔다.
조례 개정안이 시행되면 시 공무원은 올 하반기부터 ‘업무로 인한 정신적·신체적 소진을 예방하기 위해’ 연 1일의 자기돌봄 특별휴가를 사용할 수 있게 된다. 시 관계자는 “공무원의 ‘번아웃’(일에 몰두하던 사람이 모두 불타버린 연료 같이 갑자기 극도의 피로감을 느끼며 무기력해진다는 의미)으로 인한 공직 이탈을 줄여보겠다는 취지”라고 설명했다.
시대상을 반영해 복무 조례에서 ‘근검·절약 규정’도 삭제한다. ‘시대와 현실에 부합하지 않는 조항’이라는 판단에서다. 현행 조례 제6조에는 ‘공무원은 화목하고 명랑한 직장분위기를 만들어야 한다’, ‘공무원은 검소하게 생활하고 모범적인 가정을 만들어가야 한다’라고 적혀 있다.
박춘선 서울시의원, 고덕수변생태공간 재정비 본격화
박춘선 서울특별시의회 의원(강동3, 국민의힘)이 지난 2일 고덕수변생태공원 현장을 찾아 재정비 실시설계 진행 사항을 보고받고, 고덕수변생태공원의 생태적 특성을 반영한 정비 방향을 주문했다. 고덕수변생태공원은 한강과 고덕천이 만나는 서울 동쪽 끝에 위치한 대표적인 수변 생태공간으로, 수달을 비롯한 포유류와 다양한 물새가 서식하는 도심 내 핵심 생태거점이다. 특히 공원 내 생태연못과 습지 환경이 형성돼 있어 생물다양성이 높은 지역으로 평가받고 있다. 이번 실시설계 용역은 박 의원이 2025년 제1차 추가경정예산을 통해 ‘한강생태공원 재정비(고덕수변생태공원)’ 실시설계 용역비 1억 2000만원을 확보하면서 본격 추진됐다. 실시설계 보고에 따르면 이번 재정비는 단순 시설 개선을 넘어 생태서식지 복원과 생태기능 강화, 생태교육 기반 확충을 중심으로 추진될 것으로 기대된다. 먼저 공원 내 생태연못은 생태관찰형과 자연형으로 구분해 총 5개소를 복원하고, 수서생물의 안정적 서식을 위해 자연형 호안과 급수시설을 도입하는 등 생태환경 개선이 추진된다. 특히 일부 연못은 접근을 제한해 서식지 간섭을 최소화하고, 일부는 해설 프로그램과 연계한 생태교육 공간으로 활용될 예정이다
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시 본청과 사업소 소속 공무원이 이번 개정안의 적용 대상이다. 자치구 공무원은 구마다 별도의 복무규정을 적용받는다.
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