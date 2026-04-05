경북도, 중동발 유가 상승에 어업인 지원…“25억 8000만원 투입”

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경북도가 유가 상승으로 어려움을 겪는 어업인들에게 유류비를 지원한다.도는 중동 전쟁 장기화에 따른 유류비 상승으로 조업 부담을 덜기 위해 어업용 유류비 25억 8000만원을 긴급 지원한다고 5일 밝혔다.최근 호르무즈 해협 폐쇄 및 에너지 공급망 불안이 지속되면서 4월 기준 어업용 면세유 공급단가는 전월 대비 드럼(200ℓ)당 17만 7000원에서 27만 6000원으로 56.1% 급등했다. 유류비는 어업 활동 경비의 절반 이상을 차지하는 핵심 비용이라 급격한 가격 상승은 어업활동 위축과 수산물 생산량 감소, 수익성 악화로 이어질 수 있다.경북 지역 동력어선은 2700여척으로 지난해 월평균 2만 1500드럼 이상의 유류를 사용하는 것으로 나타났다. 이번 가격 상승으로 지역 어업인들이 매월 추가로 부담하는 유류비는 약 21억 5000만원에 달할 것으로 추산된다.이에 인상액의 20%를 4월부터 6개월간 한시적 지원하고, 해양수산부도 어업용 면세 경유에 대한 기준가격 초과분의 70%를 지원해 유가 급등에 따른 수산업 기반 위축을 사전에 방지할 방침이다.문성준 경북도 해양수산국장은 “에너지 위기는 어업인 개인의 노력만으로 극복하기 어려운 재난 수준의 상황”이라며 “이번 유류비 긴급 지원이 어업인들의 경영난 해소에 도움이 되길 기대한다”고 했다.