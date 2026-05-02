“7년째 숨겨진 유서 있었다”…엡스타인 사망 미스터리 재점화

세줄 요약 엡스타인이 사망 직전 남긴 것으로 추정되는 메모가 7년째 법원 금고에 봉인돼 있었던 사실이 드러났다. 메모에는 “이제 작별할 때”라는 문구가 적힌 것으로 알려졌고, 필적 감정도 진행됐지만 수사 당국은 확보하지 못했다. 사망 직전 메모, 7년째 법원 금고 봉인

“이제 작별할 때” 문구, 필적 감정 진행

수사 누락 논란, 자살 결론 의혹 재점화

이미지 확대 미국 법무부가 공개한 제프리 엡스타인 문건에 포함된 엡스타인 사진. Jan. 2, 2026. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 법무부가 공개한 제프리 엡스타인 문건에 포함된 엡스타인 사진. Jan. 2, 2026. AP 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프(왼쪽 첫 번째) 미국 대통령과 성범죄자 제프리 엡스타인(두 번째)이 엡스타인 자택에서 한 여성과 대화하고 있다.

로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프(왼쪽 첫 번째) 미국 대통령과 성범죄자 제프리 엡스타인(두 번째)이 엡스타인 자택에서 한 여성과 대화하고 있다.

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‘억만장자 성범죄자’ 제프리 엡스타인이 사망 직전 남긴 것으로 추정되는 유서가 7년째 법원 금고에 봉인돼 있었던 사실이 확인됐다. 그의 죽음을 둘러싼 의혹이 다시 수면 위로 떠오르고 있다.뉴욕타임스는 1일(현지시간) 엡스타인이 2019년 뉴욕 맨해튼 교도소 수감 당시 작성한 것으로 보이는 메모가 연방 법원 금고에 보관돼 있다고 보도했다. 해당 문건은 같은 감방 수감자가 발견한 것으로 전해졌다.보도에 따르면 메모에는 “이제 작별할 때”라는 문장이 적혀 있었던 것으로 알려졌다. 엡스타인은 당시 목숨을 건졌지만, 몇 주 뒤 교도소에서 숨진 채 발견됐다.이 메모는 발견 이후 변호인에게 전달됐고, 필적 감정까지 진행된 것으로 전해졌다. 그러나 변호인 간 분쟁에 얽히면서 연방 판사의 결정으로 법원에 제출된 뒤 금고에 봉인됐다.이 과정에서 수사 당국은 해당 문건을 확보하지 못했고, 미국 법무부가 2023년 발표한 공식 보고서에도 포함되지 않았다.이 때문에 일각에서는 “핵심 단서가 배제된 것 아니냐”는 의혹도 제기된다. 메모가 실제 엡스타인이 작성한 것이라면 사망 직전 심리 상태를 보여주는 중요한 단서가 될 수 있다는 분석이다.논란은 과거 발언까지 끌어올리고 있다. 최근 공개된 수사 자료에는 도널드 트럼프 대통령이 2006년 경찰에 “모두가 엡스타인의 범죄를 알고 있었다”고 말한 정황이 포함된 것으로 전해졌다.엡스타인 사건은 정·재계 인사들과의 광범위한 연결 의혹으로 이어져 왔다. 공개된 자료에는 빌 클린턴, 빌 게이츠, 일론 머스크 등의 이름도 거론된 것으로 알려졌다.당국은 엡스타인의 사망을 자살로 결론냈지만, 교정시설의 감시 공백 등 허점이 드러나면서 타살 의혹과 각종 음모론은 이어져 왔다. 이번 유서 존재 확인을 계기로 ‘엡스타인 미스터리’가 다시 확산되는 분위기다.