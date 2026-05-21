“스타벅스 들고 다니면 죽인다”…살벌한 협박 글 올린 60대 입건

세줄 요약 경기 의정부경찰서는 SNS에 스타벅스 고객을 겨냥한 협박 글을 올린 60대 남성을 입건해 조사했다. 그는 스레드에 ‘스타벅스를 들고 다니면 죽이겠다’고 적었고, 실제 살해 의도는 없었다고 진술한 것으로 알려졌다. 스타벅스 고객 겨냥 협박 글 게시

60대 남성 자진 출석 뒤 입건 조사

실제 살해 의도 부인, 경위 확인

이미지 확대 서울 종로구의 한 스타벅스 매장에서 플라스틱 빨대가 꽂힌 음료 용기가 놓여 있다. 2018.7.10. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구의 한 스타벅스 매장에서 플라스틱 빨대가 꽂힌 음료 용기가 놓여 있다. 2018.7.10. 연합뉴스

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소셜미디어(SNS)에 스타벅스 커피를 들고 다니는 사람에게 위해를 가하겠다는 글을 올린 남성이 경찰에 붙잡혔다.경기 의정부경찰서는 21일 스타벅스 고객들을 겨냥한 협박성 글을 올린 혐의로 60대 남성 A씨를 입건해 조사 중이라고 밝혔다. A씨는 자진 출석한 것으로 전해졌다.그는 전날 자신의 스레드 계정에 “스타벅스를 들고 다니면 죽이겠다”는 글을 게시한 혐의를 받는다. 조사에서는 “실제로 살해할 의도가 있었던 것은 아니다”라고 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 정확한 경위를 조사하고 있다.이런 가운데 경찰은 정용진 신세계그룹 회장 고발 사건을 서울 강남경찰서에서 수사하기로 했다. 시민단체 서민민생대책위원회가 고발장을 제출한 지 하루 만이다.스타벅스 코리아는 지난 18일 텀블러 판매 광고를 진행하며 ‘탱크데이’라는 문구를 사용했다. 이벤트 페이지에는 ‘책상에 탁!’이라는 표현도 함께 담겼다.이를 두고 지역사회에서는 5·18 당시 계엄군 장갑차와 군 투입을 떠올리게 한다는 비판이 쏟아졌다. 또 ‘책상을 ‘탁’ 치니 ‘억’ 하고 죽었다’는 박종철 고문치사 사건 당시 발표 내용을 연상시킨다는 지적도 나왔다.