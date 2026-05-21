“쌈박질은 서울서” “단일화는 부산 배신” “발판 되러 왔다”

선거운동 첫날 뜨거운 3파전

이미지 확대 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 도전한 후보들이 공식 선거운동 첫날인 21일 북구 남산정종합사회복지관에서 열린 콩국수 나눔행사에 참석해 음식을 나르고 있다. 왼쪽부터 박민식 국민의힘 후보, 하정우 더불어민주당 후보, 한동훈 무소속 후보.

부산 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 도전한 후보들이 공식 선거운동 첫날인 21일 북구 남산정종합사회복지관에서 열린 콩국수 나눔행사에 참석해 음식을 나르고 있다. 왼쪽부터 박민식 국민의힘 후보, 하정우 더불어민주당 후보, 한동훈 무소속 후보.

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세줄 요약 부산 북구갑 보궐선거 공식 선거운동 첫날, 하정우 민주당 후보와 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보가 복지관 행사와 출정식에서 맞붙었다. 하 후보는 두 후보를 향해 “쌈박질은 서울로 가라”고 했고, 박 후보는 삭발로 단일화 압박에 맞섰다. 부산 북구갑 보궐선거 첫날 3파전 신경전

하정우, 박민식·한동훈 향해 단일화 견제

박민식 삭발, 한동훈은 막차 인사로 출발

2026-05-22 5면

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‘뜨거운 3파전’이 치러지고 있는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보들은 공식 선거운동 첫날인 21일 나란히 자원봉사 현장에 참석해 날선 신경전을 벌였다. 박민식 국민의힘·한동훈 무소속 후보의 보수 단일화 논의가 평행선을 달리는 가운데 불안한 1위인 하정우 더불어민주당 후보는 “쌈박질은 서울로 가서 하라”며 두 후보를 싸잡아 견제했다.세 후보는 이날 오전 북구 남산정종합사회복지관에서 열린 콩국수 나눔 행사에 함께 참석했다. 파란색과 빨간색, 흰색 상의를 입은 각 후보들과 선거 운동원들은 주민들에게 연신 허리를 숙이며 눈을 맞췄다.하 후보는 가장 먼저 복지관에 도착한 뒤 주방에 있던 자원봉사자들과 일일이 인사를 했다. 뒤이어 행사장에 모습을 드러낸 한 후보는 주민들과 차례로 인사한 뒤 배식대 앞에서 웃는 표정으로 하 후보와도 악수를 나눴다. 박 후보도 행사장에 도착해 봉사에 합류했다. 하 후보를 가운데 두고 박 후보와 한 후보가 떨어져 자리를 잡는 등 미묘한 분위기도 감돌았다.하 후보는 이날 오전 북구 구포대교 앞 사거리에서 출정식에서 “북구라는 이름 앞에 무슨 정파고 이념이 있느냐”며 “보수 재건 이런 거는 서울로 가서 하길 바란다”고 박 후보와 한 후보를 향해 날을 세웠다.박 후보는 구포시장 출정식에서 “이번 싸움은 오만한 한동훈의 배신의 정치를 끝장내고 위선으로 가득찬 하 후보와 이재명 정부를 꺾기 위한 사투”라며 삭발을 감행했다. 박 후보는 “(단일화는) 북구 주민에 대한 배신 행위이며 선택권을 무시하는 것”이라고도 했다.한 후보는 이날 부산지하철 덕천역에서 막차를 탄 주민들에게 인사를 건네며 공식 선거운동을 시작했다. 그는 페이스북에 “저는 북구를 발판으로 쓰기 위해서가 아니라 ‘북구의 발판’이 되기 위해 북구에 왔다”고 밝혔다.이런 가운데 국민의힘 일부에서는 단일화 촉구 목소리가 나온다. 박수영(재선·부산 남구갑) 국민의힘 의원은 의원 단체 대화방에 “부산시당과 중앙당에서 ‘특단의 조치’로 판을 바꿔주지 않으면 선거가 어렵다”고 호소했다.