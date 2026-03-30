19개월 딸 나흘간 방치하고 찜질방·놀이공원…20대 친모에 아동학대살해죄 적용

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

19개월 딸 나흘간 방치하고 찜질방·놀이공원…20대 친모에 아동학대살해죄 적용

강남주 기자
입력 2026-03-30 20:05
수정 2026-03-30 20:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
A씨가 지난 7일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어서고 있다. 연합뉴스
A씨가 지난 7일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어서고 있다. 연합뉴스


검찰이 생후 19개월된 딸을 방임해 숨지게 한 20대 친모에게 아동학대살해죄를 적용했다.

인천지검 여성아동범죄조사부(부장검사 이준희)는 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의로 송치된 A(29)씨 죄명을 아동학대살해로 변경해 구속 기소했다고 30일 밝혔다.

검찰은 또 A씨에게 아동복지법상 아동 유기·방임 혐의도 함께 적용했다.

아동학대치사죄 법정형은 5년~무기징역이지만, 고의성이 인정되는 아동학대살해죄는 7년~무기징역·사형을 선고할 수 있다.

A씨는 지난 4일 인천시 남동구 주택에서 생후 19개월 된 B양에게 음식을 제대로 주지 않아 살해하고, 초등학생인 첫째 딸의 양육을 소홀히 한 혐의를 받고 있다.

국립과학수사연구원 부검 결과 B양은 영양 결핍과 탈수 등으로 인해 사망한 것으로 파악됐다. 실제로 생후 19개월이었던 B양의 체중은 사망 당시 4.7㎏로, 같은 연령 여아의 평균 몸무게인 10.4㎏의 절반에도 미치지 못했다.

검찰은 A씨가 지난 1월부터 B양에게 우유나 이유식을 제대로 주지 않고 방치한 것으로 의심한다. 또 지난달 28일부터 나흘 가까이 B양을 홀로 집에 둔 채 찜질방이나 놀이공원을 찾은 것으로 조사됐다. 이 기간 첫째 딸은 친척 집에 맡겨졌다.

검찰은 A씨 집 내 홈캠 영상과 금융거래 정보 등을 분석해 A씨가 B양이 숨질 위험성을 예상하고도 딸을 유기했다고 보고 아동학대살해죄를 적용했다.

A씨는 남편 없이 두 딸을 양육하고 있었으며 기초생활수급자이자 한부모 가구로 월평균 300만원이 넘는 공적 지원을 받아왔다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨에게 처음 적용된 죄명은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로