일본군 ‘위안부’ 생존 피해자 이제 5명…할머니 한 분 별세

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일본군 ‘위안부’ 생존 피해자 이제 5명…할머니 한 분 별세

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026-03-29 08:54
수정 2026-03-29 08:54
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일본군 ‘위안부’ 피해자 할머니 별세. 성평등가족부 제공
일본군 ‘위안부’ 피해자 할머니 별세. 성평등가족부 제공


일본군 ‘위안부’ 피해자 할머니 한 분이 별세했다.

이로써 정부에 등록된 생존 피해자는 5명으로 줄었다.

성평등가족부는 28일 일본군 위안부 피해자 할머니 A씨의 사망 소식을 전하며 애도의 뜻을 밝혔다.

유가족 요청에 따라 고인의 인적 사항은 공개되지 않았다.

원민경 성평등가족부 장관은 “건강하시길 기원했던 할머니 한 분이 또 떠나셔서 안타까운 마음을 금할 수 없다”면서 “고인의 장례 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “정부에 등록된 피해자 중 생존자는 이제 다섯 분에 불과하다”며 “남은 피해자들이 여생을 편안히 보내실 수 있도록 세심히 살피고 지원하는 한편, 명예와 존엄 회복을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

성평등가족부에 따르면 올해 3월 기준 정부에 등록된 일본군 ‘위안부’ 피해자는 총 240명으로, 이 중 235명이 사망하고 5명이 생존해 있다.

생존 피해자의 최고령은 1928년생으로 만 97세이며, 평균 연령은 95.8세다.

연령별로는 90~95세 2명, 96세 이상이 3명이다.

지역별로는 서울·경기·대구·경북·경남에 각각 1명이다.
신진호 기자
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