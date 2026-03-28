벼랑 끝에 선 ‘골프 황제’…타이거 우즈, ‘음주·약물 운전’ 혐의로 체포

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벼랑 끝에 선 ‘골프 황제’…타이거 우즈, ‘음주·약물 운전’ 혐의로 체포

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-03-28 07:03
수정 2026-03-28 08:18
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타이거 우즈. 서울신문 DB
타이거 우즈. 서울신문 DB


‘골프 황제’ 타이거 우즈가 27일(현지시간) 미국 플로리다주에서 ‘음주 또는 약물 운전 혐의’(DUI·Driving Under the Influence)로 경찰에 체포돼 구금됐다. 2017년에 이어 또다시 DUI 혐의를 받게 된 우즈는 과거 교통사고 전력까지 더해져 다시 한번 세간의 주목을 받고 있다.

ABC방송, AP통신 등에 따르면, 우즈는 이날 오후 2시를 막 넘긴 시각 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드의 왕복 2차선 도로에서 자신의 랜드로버를 몰다 다른 차량과 충돌했다.

차량이 전복되는 큰 사고였지만 우즈 본인은 별다른 부상을 입지 않은 것으로 마틴 카운티 보안관실이 확인했다. 경찰은 현장에서 우즈를 DUI 혐의로 체포했으며, 음주인지 약물인지는 아직 밝혀지지 않은 상태다.

우즈는 사고 이력이 적지 않다. 2021년 2월에는 제네시스 GV80을 몰다 전복 사고를 당해 다리 등에 중상을 입고 오랜 치료와 재활 과정을 거쳤다. 당시 경찰 조사에서는 과속 중 브레이크 대신 가속페달을 밟은 것이 원인으로 결론 났으며, 음주나 약물 복용의 흔적은 없었다.

2017년에도 우즈는 운전석이 파손된 차량 안에 잠든 채 경찰에 발견돼 DUI 혐의로 체포된 바 있다.


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우즈는 당시 진통제를 복용했다고 진술했고 이후 법정에서 부주의 운전을 시인하며 벌금과 보호관찰, 사회봉사 처분을 받았다.
김성은 기자
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