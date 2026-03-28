나나, 결국 법정 선다…자택 강도사건 재판 증인 채택

이미지 확대 가수 겸 배우 나나. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 가수 겸 배우 나나. 뉴스1

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그룹 애프터스쿨 출신 가수 겸 배우 나나(35)가 자택 침입 강도 사건 재판에 증인으로 나선다.28일 법조계에 따르면 의정부지법 남양주지원 제1형사부(부장 김국식)는 강도상해 혐의로 구속된 30대 남성 A씨의 3차 공판을 4월 21일 연다. 이 재판에선 A씨로부터 강도 피해를 본 나나와 그 모친이 증인으로 출석할 예정이다. 증인신문은 피해자 측 요청에 따라 비공개로 진행된다.A씨는 지난해 11월 15일 오전 경기 구리시 아천동에 있는 나나의 주거지에 침입해 흉기로 나나 모녀를 위협하며 돈을 뜯어내려 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 나나 모녀는 당시 몸싸움을 벌인 끝에 그를 제압하고 경찰에 신고했다.A씨는 경제적 어려움이 가중되자 고급 주택단지가 있는 아천동을 범행 대상으로 삼은 것으로 파악됐다. 이후 법정에 선 그는 나나 집에 침입한 사실은 인정하나, 강도 목적이 있었던 건 아니었다는 취지의 주장을 폈다.