검찰, ‘티메프 사태’ 추가기소…8억대 사기 혐의

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검찰, ‘티메프 사태’ 추가기소…8억대 사기 혐의

이민영 기자
이민영 기자
입력 2026-03-29 13:05
수정 2026-03-29 13:05
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13일 서울 강남구 티몬 사옥 앞에서 티메프·큐텐 사태 피해 판매자 및 피해자 연합 회원들이 구영배 큐텐 대표 구속과 판매대금 환불을 촉구하고 있다. 2024.8.13 오장환 기자
13일 서울 강남구 티몬 사옥 앞에서 티메프·큐텐 사태 피해 판매자 및 피해자 연합 회원들이 구영배 큐텐 대표 구속과 판매대금 환불을 촉구하고 있다.
2024.8.13 오장환 기자


검찰이 ‘티몬·위메프 대규모 미정산 사태’와 관련해 큐텐 구영배 대표 등 전현직 경영진 8명을 8억원대 사기 혐의로 추가 기소했다.

서울중앙지검 반부패수사1부(부장 국원)는 29일 구 대표, 류광진 전 티몬 대표, 류화현 전 위메프 대표 등 임직원 8명을 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다.

검찰은 2024년 12월 티몬과 위메프의 대규모 미정산 사태와 관련해 구 대표와 류광진·류화현 전 대표 등 10명을 1조 8500억원대 사기 혐의로 불구속 기소해 재판 중이다. 검찰은 이후 피해자들이 접수한 고소 사건을 수사한 결과, 이번에는 8억 4000만원의 미정산 피해금액을 포착해 추가 기소했다.

구 대표 등은 티몬·위메프가 판매자들에게 우선 지급해야 할 정산대금을 일시 보관하는 점을 악용해 정산용 보유 자금을 개인금고처럼 큐텐 등으로 유출함으로써 정산대금을 가로챈 혐의를 받아왔다.

다만 검찰은 고소·고발이 접수된 내부 임직원 및 외부업체 관계자 등 13명은 소속과 지위, 역할 등을 고려할 때 혐의를 인정할 증거가 충분하지 않다고 보고 혐의없음 불기소 처분했다.
이민영 기자
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