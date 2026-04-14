유아현, KLPGA 드림투어 3차전 우승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

유아현, KLPGA 드림투어 3차전 우승

권훈 기자
입력 2026-04-14 17:52
수정 2026-04-14 17:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
KLPGA 군산CC 드림투어 3차전 우승자 유아현의 스윙.
KLPGA 군산CC 드림투어 3차전 우승자 유아현의 스윙.


유아현이 한국여자프로골프(KLPGA) 군산CC 드림투어 3차전에서 생애 첫 우승의 기쁨을 누렸다.

유아현은 14일 전북 군산시 군산CC 부안·남원 코스(파72)에서 열린 대회 최종 라운드에서 5언더파 67타를 쳐 최종합계 11언더파 133타로 정상에 올랐다.

2024년 KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회 고등부 우승자인 유아현은 “어제부터 좋은 성적이 나오면서 조급하지 말고 내 눈앞의 샷에만 집중하자는 생각이 우승으로 이어진 것 같다”고 밝혔다.

군산CC 드림투어 2차전 우승자 강지선은 오경은과 함께 1타차 2위에 올랐다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

강지선은 상금랭킹 1위(1819만3000원)를 지켰고 의 상금을 누적하면서 상금순위 1위 자리를 지켰다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
유아현은 군산CC 드림투어 3차전에서 몇 번째 우승?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로