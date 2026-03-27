검찰, ‘1억 공천 헌금’ 강선우·김경 나란히 구속 기소

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‘1억원 공천헌금’ 의혹을 받는 강선우(오른쪽) 무소속 의원과 김경 전 서울시의원이 지난 3일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하고 있다.
뉴스1·안주영 전문기자
뉴스1·안주영 전문기자
검찰이 지난 2022년 지방선거를 앞두고 공천을 대가로 1억원을 주고받은 혐의로 수사를 받아온 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원을 27일 나란히 구속 기소했다.
서울중앙지검 공공수사2부(부장 김형원)는 이날 오후 강 의원을 청탁금지법·정치자금법 위반 및 배임수재 혐의로, 김 전 의원을 배임증재 및 청탁금지법·정치자금법 위반 혐의로 각각 구속 기소했다고 밝혔다.
강 의원의 지역구 보좌관 A 씨도 같은 혐의로 입건해 불구속 상태로 재판에 넘겼다.
강 의원은 제8회 전국동시지방선거를 앞둔 지난 2022년 1월 서울 용산구 그랜드하얏트서울 호텔에서 김 전 시의원을 만나 공천 대가로 1억원의 현금이 담긴 쇼핑백을 건네받은 혐의를 받는다. 당시 강 의원은 민주당 서울시의원 후보 공천관리위원으로 활동했다. 김 전 시의원은 돈을 건넨 뒤 강 의원 지역구인 강서구에서 단수 공천돼 당선됐다.
이들은 지난 3일 구속돼 11일 검찰에 송치됐다. 사건을 넘겨받은 검찰은 강 의원을 두차례, 김 전 의원을 세차례 피의자 신분으로 소환하는 등 20회 이상의 강도 높은 조사를 벌였다. 돈이 오가는 과정에 관여한 혐의를 받는 강 의원의 보좌관 A씨와 김 전 시의원 사이의 대질 신문도 진행했다. 수사 결과 김 전 시의원이 공천을 요청하고, 강 의원이 김 전 시의원 단수 공천에 결정적 역할을 한 정황을 확인했다는 설명이다.
강 의원과 김 전 의원은 전날 3차 구속 기한을 나흘 앞두고 법원에 구속적부심사를 청구했으나 기각됐다. 형사소송법상 검찰은 구속 송치된 피의자를 20일 이내에 기소해야 한다.
검찰은 “구속적부심 청구로 구속 기한이 늘어났지만, 경찰 송치 사건에 더해 검찰 수사로 새롭게 확인된 사실을 종합하면 공소 제기가 가능하다고 판단했다”고 밝혔다.
신동원 서울시의원, 월계종합사회복지관으로 부터 감사패 수여
서울시의회 보건복지위원회 신동원 의원(노원1, 국민의힘)은 지난 23일 지역사회 복지 증진과 취약계층 지원에 앞장선 공로를 인정받아 월계종합사회복지관(관장 오동준)으로부터 감사패를 받았다. 복지관은 감사패를 통해 “월계동의 취약계층 주민들을 위한 헌신적인 복지 실천을 통해 지역복지 발전에 크게 기여했다”라며 “그간의 노고와 진심 어린 활동에 깊은 감사의 마음을 담아 이 패를 드린다”고 밝혔다. 신 의원은 그동안 시의회 보건복지위원회 위원으로서 노원구 월계동 일대의 복지 사각지대를 발굴하고, 어르신·장애인·저소득층 등 사회적 약자를 위한 실질적인 지원책 마련에 의정 역량을 집중해 왔으며 주민들이 더 나은 복지 서비스를 누릴 수 있도록 현장 중심의 행정을 펼쳐왔다. 그는 “주민들의 소중한 세금이 가장 필요한 곳에 쓰이도록 살피는 것은 시의원으로서 당연한 책무인데, 이렇게 귀한 패를 주셔서 감사하고 보람을 느낀다”고 소감을 밝혔다. 이어 “월계동은 저에게 가족과 같은 이웃들이 살아가는 소중한 터전”이라며 “앞으로도 우리 주변의 어려운 이웃들이 소외되지 않고, 따뜻한 복지의 온기가 지역사회 구석구석 전달될 수 있도록 의정 활동에 매진하겠다”고 강조했다.
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이어 “향후 피고인들에게 죄에 상응한 처벌이 이뤄질 수 있도록 공소 유지에 만전을 기하고, 제9회 전국동시지방선거를 앞둔 상황에서 유사 금품 수수 범죄가 재발하지 않도록 엄정 대응할 예정”이라고 덧붙였다.
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