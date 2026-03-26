충북 지방의원 135명 평균 재산 9억 3694만원

박해수 충주시의원 64억 3507만원 최고액, 4명은 마이너스 신고
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
충북도청.
충북 11개 시·군 기초의원 135명의 평균 재산이 9억 3694만원으로 나타났다.
26일 충북도 공직자윤리위원회가 도보에 공개한 ‘공직자 정기 재산변동 신고 상황’에 따르면 도내 기초의원 135명의 평균 재산이 이같이 집계됐다.
도내에서 재산이 가장 많은 기초의원은 박해수 충주시의원으로 64억 3507만원을 신고했다. 신현광 영동군의회 의장(50억 8474만원), 김병국 청주시의원(45억 4795만원), 김오봉 영동군의원(38억 757만원) 등이 뒤를 이었다.
성제홍 보은군의원은 -3억 9383만원을 신고해 재산이 가장 적었다.
조윤성 증평군의회 의장(-3억 1302만원), 조규룡 옥천군의원(-1억 151만원), 김외식 옥천군의원(-410만원)도 마이너스 재산을 신고했다.
20억원 이상 재산 보유자는 13명으로 전체의 9.6%를 차지했다. 10억~20억원은 28명(20.7%), 5억~10억원은 42명(31.1%), 1억~5억원은 43명(31.9%), 1억원 미만은 9명(6.7%)이다. 지난해보다 재산이 증가한 의원은 총 90명, 감소한 의원은 45명이다.
왕정순 서울시의원, 관악구 지하철역 외부출입구 7개소 캐노피 설치 완료
왕정순 서울시의원(더불어민주당·관악구 제2선거구)은 관악구 내 지하철 3개역의 외부출입구 7개소에 캐노피(차양 시설) 설치를 완료했다고 밝혔다. 이번 사업은 강우·강설 시 이용 승객의 불편을 해소하고 안전을 확보하여 시민고객 만족도를 높이기 위해 추진됐다. 이번 캐노피 설치 대상은 ▲서울대입구역 7·8번 외부출입구 ▲낙성대역 2·3·6·7번 외부출입구 ▲사당역 6번 외부출입구 등 총 7개소이다. 공사는 2025년 11월 17일부터 2026년 3월 20일까지 진행됐으며, 총 소요예산은 24억 5000만원(출입구 1개소당 3억 5000만원)이다. 각 출입구별 개통 일정은 ▲서울대입구역 8번 출입구 1월 15일 ▲낙성대역 3·7번 출입구 1월 19일 ▲사당역 6번 출입구 1월 27일 ▲낙성대역 2·6번 출입구 3월 16일 ▲서울대입구역 7번 출입구 3월 20일 순으로 단계적으로 완료됐다. 서울대입구역·낙성대역·사당역은 관악구를 대표하는 교통 거점으로, 하루 수만 명의 시민이 이용하는 주요 역사다. 그러나 기존 외부 출입구는 지붕만 있고 측면 차단 시설이 없는 구형 구조물이어서 비바람이나 눈이 내리는 날이면 출입구에서도 그대로 노출되는 불편이 지속돼 왔다. 이번
서울시의회 바로가기
이번 재산공개 내역은 충북도 누리집(www.chungbuk.go.kr) 전자도보와 공직윤리시스템(www.peti.go.kr)에서 열람할 수 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
충북 기초의원 135명의 평균 재산은 얼마인가?