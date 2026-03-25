대한변협 국공선변호사회, 양윤섭 변호사 신임 회장으로 선출

양윤섭 “보수·지급 지체·신변 위협 등 개선”양윤섭(변호사시험 7회) 법률사무소 형설 변호사가 대한변호사협회 국공선변호사회 신임 회장으로 선출됐다.
대한변협 국공선변호사회는 25일 서울 서초구 대한변협회관 지하 1층 대회의실에서 2026년 정기총회를 열고 양 신임 회장을 선출했다.
양 회장은 인사말에서 “현재 국공선변호사에 대한 열악한 보수와 지급 지체, 나아가 신변 위협까지 우리가 당면한 과제들은 곧 회원들의 생존권과 직결된 사안”이라면서 “신임 회장으로서 이를 개선하는 데 최선을 다하겠다”라고 포부를 밝혔다.
그러면서 “2022년 국공선변호사회가 첫발을 내디딜 당시 총무이사로서 창립 과정을 함께했다. 그리고 오늘 회장이라는 중책을 맡아 이 자리에 서게 되어 감회가 새롭다”며 “막중한 책임감을 가지고 최선을 다하겠다”고 약속했다.
대한변협 국공선변호사회는 국공선변호사들의 업무 지원과 처우 개선을 위해 대법원 및 법무부 등 관계 기관과 소통하는 방식으로 활동하는 단체다.
양 회장은 지난 2018년 변호사시험 제7회에 합격한 이후, 변협 사업위원회·정책위원회·법질서위반 감독센터 운영위원회 위원, 서울시남부교육지원청 학교폭력대책심의위원회 위원 등을 지냈다. 현재는 서울고검 영장심의위원회 위원, 경기도 안성시의회 법률고문, 변협 교육위원회·사법경찰평가특별위원회 등에서 위원 등으로 활동하고 있다. 국공선변호사회에서는 2022년 설립부터 2년 동안 총무이사로, 그 이후 2년간은 부회장으로 일했다.
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대한변협 국공선변호사회 신임 회장으로 선출된 양윤섭 법률사무소 형설 변호사가 25일 서울 서초구 대한변협회관 대회의실에서 열린 2026년 정기총회에서 발언하고 있다. 대한변호사회 제공
대한변협 국공선변호사회는 25일 서울 서초구 대한변협회관 지하 1층 대회의실에서 2026년 정기총회를 열고 양 신임 회장을 선출했다.
양 회장은 인사말에서 “현재 국공선변호사에 대한 열악한 보수와 지급 지체, 나아가 신변 위협까지 우리가 당면한 과제들은 곧 회원들의 생존권과 직결된 사안”이라면서 “신임 회장으로서 이를 개선하는 데 최선을 다하겠다”라고 포부를 밝혔다.
그러면서 “2022년 국공선변호사회가 첫발을 내디딜 당시 총무이사로서 창립 과정을 함께했다. 그리고 오늘 회장이라는 중책을 맡아 이 자리에 서게 되어 감회가 새롭다”며 “막중한 책임감을 가지고 최선을 다하겠다”고 약속했다.
대한변협 국공선변호사회는 국공선변호사들의 업무 지원과 처우 개선을 위해 대법원 및 법무부 등 관계 기관과 소통하는 방식으로 활동하는 단체다.
김길영 서울시의회 도시계획균형위원장 “‘계획이득’ 환원하는 공공기여 정책, 균형발전 실현하는 핵심 정책수단으로 재설계 필요”
서울시의회 김길영 도시계획균형위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 24일 서소문청사 1동 대회의실에서 열린 ‘2026 도시공간정책 컨퍼런스’에 참석해 공공기여 제도가 도시 균형발전의 실질적 수단으로 발전해야 한다는 입장을 밝혔다. ‘공공기여, 도시의 미래를 심다’를 주제로 열린 이번 컨퍼런스는 민간 개발 과정에서 발생하는 계획이득을 공공시설·재원으로 환원하는 공공기여 제도의 10년간 운영 성과를 점검하고 시민 생활에 필요한 공공시설을 보다 체계적·효율적으로 공급하기 위한 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 김 위원장은 축사에서 “실사구시, 사실에 근거해 진리를 탐구하는 것이 저의 의정활동 철학”이라고 밝히며, AI를 활용한 ‘(가칭)서울형 공공기여 우선투자지수’를 연구해 보는 것도 좋을 것 같다고 소개했다. 그는 “공공기여는 더 많이 개발된 곳의 보상이 아니라, 더 절실한 곳을 먼저 살피는 서울 균형발전의 수단이 되어야 한다”라고 강조했다. 이어 공공기여 제도가 단순한 계획이득 환수를 넘어 지역 간 불균형을 해소하는 핵심 정책수단으로 재설계되어야 한다고 주문하며 “데이터 기반 접근을 의정활동에 적극적으로 활용해 집행부와 함께 해법을 찾아 나가겠다”라고 밝혔
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양 회장은 지난 2018년 변호사시험 제7회에 합격한 이후, 변협 사업위원회·정책위원회·법질서위반 감독센터 운영위원회 위원, 서울시남부교육지원청 학교폭력대책심의위원회 위원 등을 지냈다. 현재는 서울고검 영장심의위원회 위원, 경기도 안성시의회 법률고문, 변협 교육위원회·사법경찰평가특별위원회 등에서 위원 등으로 활동하고 있다. 국공선변호사회에서는 2022년 설립부터 2년 동안 총무이사로, 그 이후 2년간은 부회장으로 일했다.
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