“수도권 침수 위험 커진다” … 재난 대응전략 정책토론회 열려

2030년 전후 기후재난 현실화 경고
전문가·시민 지역 통합 협력 본격화
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
기후위기와 기후재난 대응 방안을 논의하는 정책토론회가 24일 일산동구청 대회의실에서 열리고 있다.
경기 고양특례시에서 기후위기와 기후재난 대응 방안을 논의하는 정책토론회가 24일 일산동구청 대회의실에서 열렸다.
이날 토론회에는 고양탄소제로숲, 탄소제로전국네트워크, ICLEI 한국사무소, 푸른아시아, 고양시탄소중립지원센터, 고양연구원 등 관계기관과 단체, 전문가, 시민 등 150여 명이 참석해 기후변화에 따른 침수와 복합재난 위험을 줄이기 위한 방안을 함께 논의했다
이번 행사는 기후변화가 빨라지면서 수도권 도시들이 겪을 수 있는 침수 위험에 미리 대비하자는 취지로 마련됐다. 특히 2030년 전후 한반도 침수 위험이 커질 수 있다는 전망이 제시되면서, 고양시 역시 주요 대응 지역 가운데 하나로 언급됐다.
전문가들은 최근 수도권에서 침수 위험이 커지는 이유를 비교적 단순한 원리로 설명한다. 비는 예전보다 짧은 시간에 더 많이 내리는데, 도시에는 아스팔트와 콘크리트가 많아 물이 땅속으로 스며들지 못하고 그대로 하천과 배수시설로 몰리기 때문이다. 여기에 인구와 건물이 밀집돼 있어 한 번 침수가 발생하면 피해 규모도 빠르게 커질 수 있다는 것이다.
실제로 IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체)는 2023년 발표한 종합보고서 ‘기후변화 2023 종합보고서’에서 “기후변화로 시간당 강수량이 증가하고 도시가 밀집될수록 침수 피해 위험은 더욱 커질 수 있다”고 경고했다.
국내에서도 비슷한 분석이 이어지고 있다. 기상청은 2023년 발표한 ‘기후변화 전망보고서’에서 “최근 우리나라의 시간당 강수 강도는 과거보다 뚜렷하게 증가하고 있으며, 수도권과 같은 대도시 지역에서 침수 위험이 더 크게 나타날 가능성이 있다”고 분석했다.
이날 토론회 참석자들도 도시 침수 문제가 더 이상 먼 미래의 이야기가 아니라, 지금부터 준비해야 할 현실적인 과제라는 데 공감했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
기후위기와 기후재난 대응 방안을 논의하는 정책토론회 개최 후 이동환 고양시장 및 김운남 고양시의회 의장 등이 참석자들과 함께 기념사진을 찍고 있다.
1부에서는 이동환 고양시장과 김운남 고양시의회 의장이 기후위기 대응과 재난관리의 중요성을 강조했다. 이어 명노일 전 환경부 부이사관이 ‘기후위기와 재난대응: 지역의 준비가 국가의 안전이다’를 주제로 발표했다. 명 전 부이사관은 기후위기가 이미 도시의 안전과 시민의 일상에 영향을 주고 있다며, 지방정부가 온실가스 감축과 재난 대응을 동시에 추진해야 한다고 강조했다.
2부에서는 기후 대응 관련 기관과 단체들이 업무협약을 맺었다. 협약에는 기후위기 대응과 탄소중립, 재난 예방, 시민 인식 개선을 함께 추진하겠다는 내용이 담겼다.
3부 정책토론에서는 도시 침수 위험과 국내외 재난 사례, 지역 맞춤형 대응 전략이 집중적으로 논의됐다. 발표자들은 수도권 밀집 도시의 침수 위험이 단순한 자연재해 문제가 아니라 도시 인프라와 물관리 체계, 재난 대응 시스템이 함께 얽힌 구조적인 문제라고 설명했다. 또 침수 피해가 주거와 도로, 상하수도 같은 기반시설뿐 아니라 지역 경제와 금융 시스템까지 영향을 줄 수 있다는 점도 지적됐다.
패널토론에서는 재난 대응을 사고 이후 복구에만 맡겨서는 안 된다는 의견이 나왔다. 침수 위험에 대비한 보험 제도 도입과, 반복적으로 침수 피해가 발생하는 지역에 대한 중장기적인 이주 대책 필요성도 함께 제기됐다.
정책 토론회를 주도한 고양탄소제로숲네트워크 심온 집행위원장은 “이번 토론회는 기후변화에 따라 2030년경 더욱 심화될 수 있는 고양시의 기후재난 위험에 선제적으로 대응하기 위한 논의의 장이었다”며 “행정·연구기관·시민사회가 함께하는 통합 대응체계를 더욱 구체화해 나가겠다”고 밝혔다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
고양탄소제로숲네트워크 제공
김길영 서울시의회 도시계획균형위원장 “‘계획이득’ 환원하는 공공기여 정책, 균형발전 실현하는 핵심 정책수단으로 재설계 필요”
서울시의회 김길영 도시계획균형위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 24일 서소문청사 1동 대회의실에서 열린 ‘2026 도시공간정책 컨퍼런스’에 참석해 공공기여 제도가 도시 균형발전의 실질적 수단으로 발전해야 한다는 입장을 밝혔다. ‘공공기여, 도시의 미래를 심다’를 주제로 열린 이번 컨퍼런스는 민간 개발 과정에서 발생하는 계획이득을 공공시설·재원으로 환원하는 공공기여 제도의 10년간 운영 성과를 점검하고 시민 생활에 필요한 공공시설을 보다 체계적·효율적으로 공급하기 위한 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 김 위원장은 축사에서 “실사구시, 사실에 근거해 진리를 탐구하는 것이 저의 의정활동 철학”이라고 밝히며, AI를 활용한 ‘(가칭)서울형 공공기여 우선투자지수’를 연구해 보는 것도 좋을 것 같다고 소개했다. 그는 “공공기여는 더 많이 개발된 곳의 보상이 아니라, 더 절실한 곳을 먼저 살피는 서울 균형발전의 수단이 되어야 한다”라고 강조했다. 이어 공공기여 제도가 단순한 계획이득 환수를 넘어 지역 간 불균형을 해소하는 핵심 정책수단으로 재설계되어야 한다고 주문하며 “데이터 기반 접근을 의정활동에 적극적으로 활용해 집행부와 함께 해법을 찾아 나가겠다”라고 밝혔
서울시의회 바로가기
.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2030년경 한반도에서 침수 위험이 커질 것으로 전망된다?