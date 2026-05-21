[포토] 정원오 후보, 우편집중국서 택배 업무 체험

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6·3 지방선거의 공식 선거운동 막이 오른 21일 0시, 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 첫 공식 일정으로 민생 현장을 찾았다.정 후보는 이날 정청래 당 대표를 비롯해 고민정·이정헌 의원, 문종철 광진구청장 후보와 함께 서울 광진구 동서울우편집중국을 전격 방문했다.그와 당 지도부는 늦은 밤에도 땀 흘려 일하는 노동자들을 격려하고, 직접 택배 분류 및 상차 업무를 체험하며 민생 중심의 선거운동에 본격 돌입했다.