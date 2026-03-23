“부산 글로벌허브법 왜 안 하나”…박형준 시장 국회서 삭발식

이미지 확대 박형준 부산시장이 23일 오전 국회의사당 앞에서 ‘부산 글로벌 허브도시 특별법’의 제정을 촉구하면서 삭발하고 있다. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 박형준 부산시장이 23일 오전 국회의사당 앞에서 ‘부산 글로벌 허브도시 특별법’의 제정을 촉구하면서 삭발하고 있다. 부산시 제공

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박형준 부산시장이 2년 전 여야가 공동 발의한 ‘부산 글로벌 허브도시 특별법’의 조속한 입법을 촉구하며 삭발 투쟁에 들어갔다.박 시장은 23일 오전 국회의사당 앞에서 부산 글로벌 허브도서 특별법의 조속한 제정을 촉구하는 기자회견을 열고, 입법 지연에 항의하는 의미로 삭발했다.박 시장은 부산 글로벌 허브도시 특별법에 대해 “부산을 싱가포르나 두바이처럼 만들 수 있는 부산발전특별법”이라고 소개하면서 “이미 국회 공청회까지 진행된 법안이 소위에 상정되지 못한 것은 납득하기 어럽다”라고 말했다. 그러면서 “민주당은 부산 차별을 멈추고 160만 부산시민이 서명한 부산발전 특별법의 발목을 잡지 말라”고 강조했다.부산 글로벌 허브도시 특별법은 물류, 금융, 첨단산업 등 국내외 핵심 기업의 투자유치를 위한 특례 부여, 세금 감면, 교육·생활 환경 개선 등 내용을 담고 있다. 이 법은 21대 국회에서 발의됐지만 회기 종료로 폐기됐다. 22대 국회가 개원한 2024년 5월 31일 부산 지역 국회의원 18명 전원이 공동으로 참여해 여야 협치 1호 법안으로 재발의했다.입법 절차가 지지부진했으나, 지난 11일 입법 공청회가 진행돼 시는 전북특별자치도법, 강원특별자치도법 개정안과 함께 처리되기를 기대했다. 그러나 다른 두 법은 국회 행정안전위 소위를 통과한 반면 부산 글로벌 허브도시 특별법은 상정도 되지 않았다.이에 대해 박 시장은 “같은 지역 발전법인데, 전북은 되고 강원도 된다. 왜 부산만 안되는가, 이것이 차별이 아니면 무엇인가”라고 목소리를 높였다.박 시장은 기자회견 전 장동혁 국민의힘 당대표를 만나 특별법의 조속한 처리를 요청했다. 기자회견에는 장 대표와 정동만 국민의힘 부산시당 위원장, 지역구 국회의원, 시민단체 관계자 등이 참석해 박 시장을 지지했다.박 시장은 “부산 글로벌 허브도시 특별법은 부산만의 법이 아니라 대한민국의 미래 성장 전략을 담은 국가발전 전략”이라며 “국회가 조속히 소위원회 상정과 심의를 진행해 신속한 입법이 이루어져야 한다”고 강조했다.