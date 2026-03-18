도로에서 훔친 차로 무면허 운전…중학생 4명 입건

광주광역시 북구 도로에 세워진 차량 훔쳐 무면허 운전

서로 다른 학교에 다니는 중학생 4명, 불구속 입건 조사중

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광주 북부경찰서는 도로에 세워진 차량을 훔쳐 무면허로 운전한 중학생 A군 등 4명을 특수절도·도로교통법 위반 혐의로 불구속 입건해 조사 중이라고 18일 밝혔다.경찰에 따르면 이들은 지난 16일 오후 11시쯤 광주광역시 북구 오치동 한 아파트 인근 도로에서 내부에 열쇠가 있는 차량을 훔쳐 무면허 상태로 운전한 혐의를 받고 있다.훔친 차량으로 오치동 주변 일대를 이동하던 이들은 신고를 접수한 경찰에 의해 다음 날 새벽 광산구에서 붙잡혔다.경찰은 이들을 상대로 차량을 훔친 경위를 조사 중이다.