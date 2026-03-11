새벽에 낚시 어선 타려다 바다에 추락… 해경, 40대 낚시객 긴급 구조

방금 들어온 뉴스

새벽에 낚시 어선 타려다 바다에 추락… 해경, 40대 낚시객 긴급 구조

임형주 기자
입력 2026-03-11 12:55
수정 2026-03-11 13:36
새벽 시간대 낚시객 배 승선 중 바다에 빠져
목포해경, 신고 받고 출동 2분 만에 인명구조

11일 오전 1시 35분쯤 진도군 임회면 서망항 해상에서 바다에 빠진 낚시객을 구조하고 있다. (목포해경 제공)
11일 오전 1시 35분쯤 진도군 임회면 서망항 해상에서 바다에 빠진 낚시객을 구조하고 있다. (목포해경 제공)


새벽 시간대 낚시 어선을 타려다 바다에 빠진 낚시객을 긴급출동한 해양경찰이 구조했다.

목포해양경찰에 따르면 11일 오전 1시 35분쯤 전남 진도군 임회면 서망항 인근 해상에서 사람이 바다에 빠졌다는 신고가 진도파출소를 통해 접수됐다.

신고를 받은 진도파출소 경찰관은 즉시 구조장비를 갖춰 현장으로 출동했다. 신고 접수 2분만에 현장에 도착한 해경은 해상에 추락한 A씨(남, 40대)가 선박 접안 안벽에 설치된 줄을 붙잡고 버티고 있는 것을 확인하고 승객들과 함께 안전하게 구조했다.

구조된 A씨는 낚시어선 승객으로 출항 전 짐을 옮기던 중 발을 헛디뎌 바다에 빠진 것으로 확인됐으며, 건강 상태에 이상이 없는 것으로 알려졌다.

목포해경 관계자는 “야간이나 새벽 시간대 항포구에서는 미끄럼 사고가 발생하기 쉽다”며 “승선 과정이나 이동 시 안전에 각별히 주의해 달라”고 당부했다.
임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로