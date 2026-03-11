서울 중구의회 윤판오 의장 ‘제10회 대한민국 자랑스러운 베스트대상’ 수상

이미지 확대
윤판오 서울 중구의회 의장이 지난 6일 국회도서관 대강당에서 열린 ‘제10회 2025 대한민국자랑스러운베스트대상’ 시상식에서‘의회의정공헌대상’을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진: 윤판오 의장 제공.
서울 중구의회 윤판오 의장이 지난 6일 국회도서관 대강당에서 열린 ‘제10회 2025 대한민국 자랑스러운 베스트대상’ 시상식에서 ‘의회의정공헌대상’을 수상했다고 11일 밝혔다.
대한민국 자랑스러운 베스트 대상은 대한민국 자랑스런 베스트혁신 위원회와 연합경제TV가 공동 주관하는 상으로 남다른 공적과 사회봉사정신이 우수한 대한민국 지역사회에 기여한 인물들에게 수여한다.
윤 의장은 구민의 복리증진과 삶의 질 향상을 최우선 과제로 삼고, 지역 현안 해결과 도시 인프라 확충, 구도심의 고질적인 불편 사항 해소를 위해 적극적인 의정활동을 펼쳐왔다.
특히 현장 중심의 의정활동을 통해 주민 불편 사항을 직접 확인하고 개선 방안을 마련하는 등 지역발전과 구민복지 증진에 기여한 점을 높이 평가받았다.
윤 의장은 “첫째도 소통, 둘째도 소통, 소통하는 의회· 합리적인 대안을 제시하는 효율적인 의회를 만들기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 현장 중심의 의정활동을 통해 주민들과 적극적으로 소통하고 전문성을 갖추어 주민들에게 신뢰받는 의회가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
