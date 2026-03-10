부산시, 의료·요양·복지 통합 제공…‘15분 돌봄 도시’ 비전 선포

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 10일 ‘부산형 통합돌봄’ 비전 선포식을 개최했다. 이 선포식은 오는 27일 시행하는 의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률에 대응하고, 초고령사회 진입과 1인 가구 증가에 따른 돌봄 수요 증가에 대비하기 위해 마련했다.그동안 돌봄은 의료·요양·복지·주거 등 각 영역이 나뉘어 있고, 퇴원 이후 일상으로 복귀하는 과정에 돌봄 공백이 발생하거나, 서비스 간 연계가 원활하지 못하다는 지적이 있었다.부산형 통합돌봄은 이런 한계를 극복하기 위한 것으로, 의료·요양·복지 서비스를 연계해 수요자를 지원하는 지역 중심 돌봄 정책이다. 시는 누구나 사는 곳에서 건강하고 행복한 삶을 누리는 ‘15분 돌봄 도시’ 구현을 목표로 통합 돌봄 체계를 마련했다.이 정책에 따라 돌봄이 필요한 시민이 읍면동 통합 창구에서 상담받고 서비스 신청을 하면, 수요자를 위한 서비스 제공 계획이 수립된다. 의료기관과 지역 돌봄 체계가 연계돼 방문 진료와 간호, 식사 등 필요한 서비스를 끊김이 없이 제공하고, 공공·민간 자원을 연계해 사각지대를 최소화한다. 그동안은 의료·요양·복지 서비스를 각각 신청하고 개별적으로 상담받아야 했다.돌봄이 필요한 시민 누구나 서비스를 이용할 수 있으며, 중위소득 100% 이하 시민에게는 시가 비용을 지원한다. 또 전국 공통 30개 서비스와 주거환경 개선, 방문 운동 등 시 특화 서비스 8종도 제공한다.통합돌봄 시행을 위해 시는 장기요양재택의료센터를 10곳에서 28곳으로 확충했다. 퇴원 환자 연계 병원도 82곳으로 확대해 거동이 불편한 어르신, 퇴원 후 회복이 필요한 환자를 대상으로 하는 방문 진료 체계도 강화했다.재가노인지원서비스센터, 마을건강센터 등 시 특화기관을 활용한 지역완결형 의료와 지역밀착형 돌봄 서비스도 제공해 서비스 지원 인원이 1만 5000명에서 5만명까지 늘어날 것으로 시는 기대한다. 시는 요양시설과 복지관이 연계해 입소한 어르신을 대상으로 서비스를 통합 제공하면서 이들의 지역사회 복귀를 돕는 사업도 추진할 예정이다.부산시 관계자는 “부산형 통합돌봄이 본격적으로 시행되면 돌봄이 필요한 시민이 겪어야 했던 절차적 불편, 서비스 공백이 줄어들 것”이라고 밝혔다.