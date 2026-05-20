충북도 중동 상황 피해 기업 근로자 휴가비 지원

세줄 요약 충북도가 고용노동부 ‘버팀이음 프로젝트’ 공모에 선정돼 국비 20억원을 확보했다. 중동 상황 장기화로 피해를 본 도내 석유화학 관련 업종과 화장품, 뿌리산업 근로자에게 복지포인트와 휴가비를 지원해 이직을 막고 장기 재직을 유도한다. 버팀이음 프로젝트 선정, 국비 20억원 확보

피해 업종 근로자에 복지포인트·휴가비 지원

고용 안정과 장기 재직 유도, 다음 달 시행

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충북도가 중동 상황 피해 기업 근로자들을 지원한다.충북도는 고용노동부 주관 ‘버팀이음 프로젝트’ 공모 사업에 선정돼 국비 20억원을 확보했다고 20일 밝혔다.이 프로젝트는 중동 상황 장기화로 어려움을 겪고 있는 도내 피해 업종 기업 근로자의 고용 안정과 장기 재직을 유도하기 위한 것이다.지원 대상은 석유화학 및 원유와 관련성이 높은 화장품과 뿌리산업(플라스틱·압출) 기업 소속 근로자다.충북도는 이 사업을 통해 근로자 이직 방지를 위한 복지포인트와 장기 재직 유도를 위한 휴가비를 지원할 계획이다.기업 신청일 기준 재직 근로자에게는 1인당 최대 50만원 이내의 복지포인트를 지원하고, 3개월 이상 근속한 근로자에게는 1인당 50만원 이내의 휴가비를 지원한다.도는 청주상공회의소와 충북기업진흥원을 사업 수행 기관으로 선정했다. 기업들은 수행 기관에 지원을 신청하면 된다.도는 다음 달부터 지원에 나설 예정이다.충북도 관계자는 “이번 사업은 전액 국비로 진행된다”며 “근로자의 고용 안정과 지역 경제 회복에 실질적인 도움이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.