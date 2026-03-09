[포토] ‘그리웠던 가족 품에 안겨…’

방금 들어온 뉴스

[포토] ‘그리웠던 가족 품에 안겨…’

입력 2026-03-09 13:44
수정 2026-03-09 13:44
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 아랍에미리트(UAE)에 발이 묶였던 한국 국민들이 9일 정부가 마련한 첫 전세기를 타고 귀국했다.

에티하드항공이 운항한 전세기는 전날 오후 5시 35분쯤 아부다비 공항을 출발해 약 8시간을 비행한 끝에 이날 오전 1시 20분쯤 인천국제공항에 착륙했다.

전세기에는 한국인 203명과 영국·프랑스·캐나다 국적의 외국인 배우자 3명 등 총 206명이 탑승했다.

당초 285명이 탈 예정이었지만 38명이 취소 의사를 표하고 53명은 연락 없이 공항으로 오지 않았다. 또 사전에 신청하지 않은 12명이 공항으로 와 전세기에 몸을 실었다.

탑승객들은 탑승 수속을 밟을 당시 현지 대피경보가 세 차례 발령되는 등 아찔한 순간을 겪기도 했다.



이들은 내달 30일까지 140만원 안팎의 탑승 비용을 추후 납입하게 된다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
