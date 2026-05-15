외벽 균열 잡는 ‘호반 AI 로봇’

스마트 건설 기술 확대 첨병

이미지 확대 호반건설이 도입한 인공지능(AI) 기반의 외벽 균열 점검 로봇이 지난 13일 경기도 한 공동주택 건설 현장에서 외벽 상태를 점검하고 있다.

호반건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반건설이 도입한 인공지능(AI) 기반의 외벽 균열 점검 로봇이 지난 13일 경기도 한 공동주택 건설 현장에서 외벽 상태를 점검하고 있다.

호반건설 제공

세줄 요약 호반건설이 경기도 공동주택 현장에서 AI 기반 외벽 균열 점검 로봇 실증을 완료했다. 로봇은 카메라와 비파괴·청음·초음파 기술로 균열과 손상 위치를 자동 판별해 객관성과 신뢰도를 높인다. 고위험 작업 인력 투입도 줄여 안전성 강화가 기대된다. AI 외벽 균열 점검 로봇 실증 완료

카메라·비파괴 기술로 손상 자동 판별

안전성·정확도 높인 스마트 건설 확대

2026-05-15 B3면

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호반건설이 인공지능(AI) 기반의 외벽 균열 점검 로봇을 도입해 진단 역량을 강화하고, 스마트 건설 기술 확대에 나섰다.호반건설은 지난 13일 경기도의 한 공동주택 현장에서 AI 기반 외벽 균열 점검 로봇의 실증을 완료했다고 14일 밝혔다. 이번 실증은 오픈이노베이션 사업의 일환으로 서울경제진흥원의 ‘AI 브릿지 사업화 유망기술 선정기업’인 ㈜에프디테크와 협업으로 진행됐다. 호반건설은 현장 테스트 베드를 제공하고 기술 검증을 지원했다.AI 기반 점검 로봇은 외벽 내부 상태를 점검하고, AI 분석을 통해 균열 여부와 손상 위치를 자동 판별해 점검 결과의 객관성과 신뢰도를 높인다. 특히 고위험 작업에 인력 투입을 줄여 안전에 기여할 것으로 예상된다. 로봇은 4대의 카메라를 활용한 밀착 촬영과 비파괴·청음·초음파 기술을 통해 외벽의 균열 및 손상 부위를 정밀하게 진단할 수 있으며, 간편한 휴대와 조립이 가능해 점검 준비 시간을 단축할 수 있다.실증 작업에 사용된 기술이 향후 건설 현장에 적용될 경우 외벽 내·외부를 동시에 진단할 수 있어 보다 정밀한 품질 관리도 가능하다. 또 점검 데이터를 축적해 향후 균열 발생 이력 관리, 손상 추적, 보수 우선순위 판단 등 건축물 유지관리 전 과정에 활용할 수 있다. 호반건설은 이번 실증 결과를 바탕으로 기술의 정확성과 활용성을 종합 검증하고, 현장 적용 방안을 적극 검토할 계획이다.이번 실증에는 에프디테크가 개발한 외벽 균열 점검 로봇과 AI 분석 기술, 비파괴 진단 기술이 적용됐다.