양양한우 고품질로 승부…1+등급 이상 출현율 74%

강원 양양지역 한우의 품질 경쟁력이 크게 높아진 것으로 나타났다.양양군은 거세우 1+등급 이상 출현이 지난달 기준 74.3%를 기록했다고 9일 밝혔다. 이는 2014년 35.5% 대비 2배 이상 높아진 수치다.우량 암소 사육두수는 2014년 4두에서 올해 75두로 대폭 늘었다. 전체 한우 사육두수는 4997두에서 7044두로 증가했다.양양군은 그동안 안정적인 사육 기반 조성과 고급육 생산을 위해 한우 명품화 육성사업을 추진해왔다.양양군은 연말까지 거세우 1+등급 출현율 80%, 우량 암소 100두 확보를 목표로 하고 있다.양양군 관계자는 “양양한우가 전국적인 명품 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.