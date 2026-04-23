태안해경, 서격렬비열도 인근서 불법조업 중국어선 1척 나포

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태안해경, 서격렬비열도 인근서 불법조업 중국어선 1척 나포

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-04-23 09:00
수정 2026-04-23 09:00
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태안해경이 불법 조업 중인 중국어선 A호를 나포해 조사를 벌이고 있다, 태안해경 제공
태안해경이 불법 조업 중인 중국어선 A호를 나포해 조사를 벌이고 있다, 태안해경 제공


충남 최서단에 위치한 서격렬비열도 인근 배타적 경제수역 해상에서 불법 조업을 하던 중국 어선 1척이 나포됐다.

23일 태안해양경찰서에 따르면 전날 오후 1시 16분쯤 태안군 서격렬비열도 남서방 80㎞ 해상에서 불법 조업 혐의로 중국 100t급 어선 A호(승선원 15명) 1척을 나포해 조사 중이다.

해경은 A호가 어업협정선을 1.5해리(2.4㎞) 침범해 우리측 배타적 경제수역에서 불법 조업한 것을 확인하고, 추격 끝에 나포해 승선원들을 신진항으로 압송했다.

해경 관계자는 “중국 선원을 상대로 자세한 경위를 조사 중”이라고 말했다.

태안 이종익 기자
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