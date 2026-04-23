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코스피 6500 돌파…삼성전자·SK하이닉스 장중 신고가

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-04-23 09:03
수정 2026-04-23 09:42
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22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 29.46포인트(0.46%)오른 6417.93으로, 코스닥 지수는 2.09포인트(0.18%) 오른 1181.12로 마감했다. 2026.4.22 연합뉴스
22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 29.46포인트(0.46%)오른 6417.93으로, 코스닥 지수는 2.09포인트(0.18%) 오른 1181.12로 마감했다. 2026.4.22
연합뉴스


코스피가 23일 6500선을 돌파하며 사흘 연속 사상 최고치를 갈아치웠다. 삼성전자와 SK하이닉스는 ‘역대급 실적’에 장중 신고가를 경신했다.

코스피는 이날 전 거래일 대비 70.90포인트(1.10%) 오른 6488.83에 개장해 이날 오전 6557.76까지 치솟았다.

코스피는 지난 21일 6300선, 22일 6400선을 돌파한 데 이어 이날 6500선마저 돌파하며 사흘 연속 최고치를 기록했다.

전날 미 뉴욕 증시에서 반도체 관련주들이 급등한 데 이어 이날 SK하이닉스가 지난 1분기 영업이익이 37조 6000억원을 넘어서는 사상 최대 실적을 발표하면서 삼성전자와 SK하이닉스는 나란히 신고가를 경신했다.

삼성전자는 2.53% 상승한 22만 3000원에 거래를 시작해 장 초반 22만 8000원을 찍었고, SK하이닉스는 소폭 하락 출발했으나 장 초반 반등해 126만 7000원까지 올랐다.



코스닥 지수는 7.98포인트(0.68%) 오른 1189.10에 개장해 장 초반 횡보하고 있다.
김소라 기자
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