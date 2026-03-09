‘청춘 일번지’ 강촌, 다시 살아나나

80~90년대 MT 대학생 북적

경춘선 복선화 뒤 ‘침체의 늪’

250억원 들여 도시재생 추진

강원 춘천시가 국토교통부 도시재생사업을 통해 강촌 활성화에 나선다. 강촌은 1980~90년대 대학생 MT 성지로 불리며 전성기를 누렸으나 이후 대학가 문화와 여행 패턴이 바뀌고, 경춘선 복선전철 개통으로 역사(驛舍)도 옮겨져 침체 일로를 걷고 있다. 사진은 경춘선 복선전철 개통 전인 2010년 10월 무궁화호 열차가 강촌 구간을 운행하는 모습. 연합뉴스

강원 춘천시가 한때 대학생 MT 성지로 불렸던 강촌 살리기에 나선다.시는 국토교통부가 공모하는 도시재생사업을 통해 강촌을 재건할 것이라고 9일 밝혔다. 공모는 오는 11일 마감하고, 결과는 6월 말이나 7월 초 나올 것으로 보인다. 공모에 선정되면 향후 4년간 150억원의 국비를 지원받는다. 여기에 시비 100억원을 더한 250억원으로 관광시설을 신설해 침체한 강촌을 되살린다는 게 시의 구상이다. 신규 관광시설은 구 강촌역 앞 상상정원 스테이션과 상상광장, 강촌천 생태정원 및 어린이 놀이터, 강촌로 가든스트리트, 야간경관 조명 등이다.옛 강촌역과 폐철도도 관광자원으로 활용된다. 시는 지난해 9월 국가철도공단 철도 유휴부지 활용 사업에 선정돼 옛 강촌역에서 현 백양리역까지 이어지는 4㎞ 길이의 폐철도를 20년간 무상으로 사용할 수 있다. 시는 옛 강촌역 피암터널에 아트월, 미디어아트, 포토존을 설치하고, 폐철도는 도보 여행길로 개발할 계획이다.1980~90년대 강촌은 서울 청량리에서 경춘선 통일호나 무궁화호 열차를 타고 온 대학생을 비롯한 젊은이들로 북적였다. 그러나 2000년대 들어 대학가 문화와 여행 패턴이 바뀌고, 2010년 경춘선 복선전철 개통으로 역사(驛舍)가 이전하면서 강촌을 찾는 발길이 급격히 줄었다.시 관계자는 “강촌 인근 레일바이크와 리조트를 찾는 관광객은 각각 연간 40만명, 20만~30만명으로 적지 않다”며 “이들을 강촌 상권으로 유입시키기만 해도 강촌이 다시 살아날 것”이라고 말했다.