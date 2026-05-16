“천천세”…‘21세기 대군부인’ 역사 왜곡 논란에 “고개 숙여 사과”

세줄 요약 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 제작진이 즉위식 장면에서 ‘천세’ 호칭과 구류면류관 사용이 부적절했다는 지적이 나오자 공식 사과했다. 제작진은 조선 예법의 변화와 세계관 설정을 세심하게 살피지 못했다며, 역사적 맥락과 가상의 설정이 교차하는 부분을 더 면밀히 검토하겠다고 밝혔다. 즉위식 ‘천세’·구류면류관 설정 논란

제작진, 역사 고증 미흡 인정하며 사과

대체 역사물 맥락 검토 필요성 제기

MBC ‘21세기 대군부인’ 장면 일부. MBC 방송 화면 갈무리 닫기 이미지 확대 보기 MBC ‘21세기 대군부인’ 장면 일부. MBC 방송 화면 갈무리

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MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 제작진이 극 중 일부 설정과 대사로 역사 왜곡 논란이 일자 사과했다.제작진은 16일 공식 홈페이지에 글을 올려 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다”고 했다.이어 “극 중 즉위식에서 왕(변우석)이 ‘구류면류관’을 착용하고 신하들이 ‘천세’라고 산호(山呼)하는 장면이 우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다”며 “이는 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안”이라고 밝혔다.그러면서 “‘21세기 대군부인’은 로맨스물인 동시에 대체 역사물의 성격을 지닌 드라마로 가상의 세계와 현실의 역사적 맥락이 교차하는 부분에 대해 신중하고 심도 있는 고민이 필요했으나, 정교하게 세계관을 다듬고 더욱 면밀하게 살피는 노력이 부족했다”고 했다.전날 방송된 11회에서는 왕실의 차남 이안대군이 우여곡절 끝에 새로운 왕으로 즉위하는 모습이 그려졌다. 이날 즉위식 장면 중 신하들이 왕을 향해 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외치고, 왕이 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관이 아닌 중국의 신하가 쓰던 구류면류관을 쓴 점 등에 대해 부적절하다는 비판이 나왔다.드라마 ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 재벌이지만 신분은 평민인 성희주(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 이안대군(변우석)의 로맨스물이다.