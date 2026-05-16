야구는 9회말 2아웃부터! SSG 채현우 극적인 끝내기…LG에 첫 승

2-3으로 끌려가다 4-3 역전승 거둬

채현우, 개인 첫 끝내기 드라마 완성

올해 상대 전적 4연패 후 처음 승리

이미지 확대 채현우가 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기에서 9회말 끝내기 안타를 대린 후 주먹을 불끈 쥐고 환호하고 있다. 2026.5.16 SSG 랜더스 제공 닫기 이미지 확대 보기 채현우가 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기에서 9회말 끝내기 안타를 대린 후 주먹을 불끈 쥐고 환호하고 있다. 2026.5.16 SSG 랜더스 제공

세줄 요약 SSG가 LG와의 홈 경기에서 4-3으로 이기며 시즌 첫 맞대결 패배를 설욕했다. 9회말 2아웃에서 박성한과 정준재의 연속 안타, 최정의 희생타로 동점을 만든 뒤 채현우가 끝내기 2루타를 쳤다. SSG, LG에 4-3 끝내기 승리

9회말 2아웃 동점 뒤 역전 완성

채현우, 개인 첫 끝내기 안타

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

SSG 랜더스가 9회말 극적인 끝내기로 LG 트윈스를 꺾고 전날의 패배를 설욕했다. 이번 LG에 시즌 4패를 당한 끝에 신고한 첫 승리다.SSG는 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 안방 경기에서 LG를 4-3으로 꺾었다. 야구는 9회말 2아웃부터라는 격언을 몸소 증명한 경기였다.1회 각각 네 타자씩 상대하며 무실점으로 묶었던 두 팀은 2회 방망이가 달아올랐다. 2회초 LG가 문정빈의 좌중간 안타를 때리며 출루했고 후속 타자인 이영빈이 최민준의 시속 140㎞ 투심을 공략해 비거리 140m로 가운데 담장을 넘기는 홈런포를 때리며 2-0으로 달아났다.SSG도 2회말 김재환의 안타, 최지훈과 오태곤의 연속 볼넷으로 만든 1사 만루 기회에서 이지영이 중견수 희생타를 날리며 추격에 성공했다. 그러나 김창평이 삼진으로 물러나며 동점에는 실패했다. SSG는 4회말 1사 1, 3루에서 박성한이 좌익수 방면 적시타를 날리며 동점에 성공했다.소강상태에 접어들었던 경기는 7회초 균형이 깨졌다. 천성호가 땅볼을 때렸지만 수비 실책으로 2루까지 진출했고 박동원의 희생번트, 문정빈의 중견수 희생타로 LG가 역전에 성공했다.SSG는 8회말 역전 기회를 잡았지만 무득점에 그치며 아쉬움을 남겼다. 선두타자 기예르모 에레디아가 우전 안타로 출루하자 LG 벤치는 우강훈 대신 김진성을 투입했다. 그러나 김진성이 폭투로 볼넷을 내주며 무사 1, 3루가 됐다. 최지훈이 땅볼을 때려 에레디아를 잡으면서 LG가 한숨 돌렸지만 오태곤이 볼넷을 얻어 만루가 됐다. 이지영이 삼진으로 물러난 뒤 SSG는 김정민을 빼고 홍대인 대타 카드를 꺼내 승부수를 띄웠지만 삼진으로 물러나면서 득점에 실패했다.LG는 9회말 배재준이 마무리로 나섰다. 그러나 박성한과 정준재에 연속 안타를 허용하며 흔들렸다. SSG는 최정의 희생타로 동점을 만든 뒤 채현우가 우익수 오른쪽 깊숙하게 떨어지는 2루타를 날리며 결국 역전에 성공했다. SSG는 역전하기 전까지 11안타를 때리고도 2득점에 그치며 전날에 이어 또 1점 차로 패배할 위기에 놓였지만 결국 마지막에 기어이 역전에 성공했다.끝내기 안타는 이번 시즌 10번째다. 채현우는 개인 통산 첫 번째 끝내기 안타로 주말을 맞아 경기장을 가득 채운 만원 관중에게 특별한 추억을 선사했다.