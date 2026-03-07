대구 신천대로서 화물차가 승용차 추돌…운전자 등 4명 부상

방금 들어온 뉴스

대구 신천대로서 화물차가 승용차 추돌…운전자 등 4명 부상

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-03-07 21:04
수정 2026-03-07 21:04
7일 오전 10시 6분쯤 대구 달서구 장기동 신천대로에서 대형 화물차가 옆 차로를 달리던 승용차를 들이받아 4명이 다쳤다. 대구소방안전본부 제공
7일 오전 10시 6분쯤 대구 달서구 장기동 신천대로에서 대형 화물차가 옆 차로를 달리던 승용차를 들이받아 4명이 다쳤다. 대구소방안전본부 제공


대구 신천대로에서 대형 화물차가 승용차를 들이받아 4명이 다쳤다.

7일 대구소방안전본부 등에 따르면 이날 오전 10시 6분쯤 달서구 장기동 신천대로에서 대형 화물차가 옆 차로를 달리던 승용차를 들이받는 사고가 났다.

이 사고로 승용차 운전자 등 4명이 다쳐 인근 병원으로 이송됐다. 사고가 나자 소방 당국은 소방차 6대, 구조대원 22명을 현장에 투입해 구조작업을 벌였다.

경찰은 화물차가 차로를 바꾸려다 승용차를 미처 보지 못해 사고가 난 것으로 보고 자세한 경위를 파악하고 있다.

대구 민경석 기자
