아파트 입주민 소통·협력 문화 확산… 울산시, 최대 500만원 보조금 지원

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

아파트 입주민 소통·협력 문화 확산… 울산시, 최대 500만원 보조금 지원

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-03-06 09:38
수정 2026-03-06 09:38
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
울산시청.
울산시청.


울산시가 아파트 입주민 간의 소통과 협력 문화 확산을 위해 최대 500만원의 보조금을 지원한다.

울산시는 아파트 입주민 간 소통과 협력 문화 확산을 위한 ‘2026년 공동주택 공동체 활성화 지원사업’ 참여 단체를 모집한다고 6일 밝혔다.

모집 대상은 공동주택 입주민 10명 이상으로 구성된 모임이나 단체다. 시는 20개 이상 단체를 선정할 예정이다. 보조금은 단체당 최대 500만원을 지원한다.

시는 참여 연차에 따라 자부담 비율을 차등 적용한다. 1년 차는 10%, 2년 차는 20%를 부담해야 한다.

지원 대상은 친환경 실천·체험, 소통과 주민 화합, 교육·보육, 건강·운동, 이웃돕기·사회봉사 등 입주민 공동체 활성화를 위한 아이디어가 반영된 사업이다.

신청 접수 기간은 4월 6∼30일이다. 신청은 시청 건축정책과(1별관 4층)를 방문하거나, 우편이나 이메일(jinshup@korea.kr)로 하면 된다.

시는 심사위원회 심사를 거쳐 5월 중 지원 단체를 확정할 예정이다. 시 관계자는 “공동체의 자발적 문제 해결력과 자치 역량 강화가 고립·단절된 공동주택 생활 개선에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
울산시가 공동주택 공동체 활성화 지원사업에서 지원하는 보조금 규모는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로