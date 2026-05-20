6월부터 제주서 풍력으로 만든 전기 ‘직거래’… 국내 1호 청정수소 인증 도전

행원 수소생산시설-연안풍력 간 국내 최초 ‘직접 PPA’

한전 등 판매자 안 거치고 전기 직접 거래 국내 첫 사례 될듯

수소 1㎏ 생산때 온실가스 배출량 4㎏미만이면 청정수소 인증

이미지 확대 재생에너지 발전사업자–전기사용자 간 전력 공급계약을 체결해 재생에너지 전기를 직접 거래하는 제도인 직접 PPA 이해도. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 재생에너지 발전사업자–전기사용자 간 전력 공급계약을 체결해 재생에너지 전기를 직접 거래하는 제도인 직접 PPA 이해도. 제주도 제공

이미지 확대 행원 풍력단지 위치도 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 행원 풍력단지 위치도 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 6월부터 행원 연안풍력발전단지와 그린수소 생산시설 사이에 직접 전력구매계약(PPA)을 도입해 풍력 전기를 곧바로 수소 생산에 쓰는 체계를 마련한다. 전력비 절감과 제도 완성 효과를 바탕으로 국내 첫 청정수소 인증도 추진한다. 행원 풍력-수소시설 직접 PPA 도입

재생에너지 기반 그린수소 체계 완성

국내 1호 청정수소 인증 도전

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제주에서 풍력으로 만든 전기가 곧바로 수소 생산시설에 공급된다. 재생에너지 전력을 활용한 ‘그린수소’ 생산 체계를 계약 구조까지 직접 연결한 국내 첫 사례다.제주도는 오는 6월부터 제주시 구좌읍 행원리의 연안풍력발전단지와 행원 그린수소 생산시설 간 직접 전력구매계약(PPA)을 도입한다고 20일 밝혔다.직접 PPA는 전력 생산자와 사용자가 한국전력 등 중간 판매자를 거치지 않고 전기를 직접 거래하는 방식이다. 이번 계약에 따라 행원 연안풍력발전(3㎿)이 생산한 전력을 인근 행원 그린수소 생산시설(3.3㎿)에 직접 공급한다.행원 그린수소 생산시설은 2023년부터 인근 풍력단지와 동일한 접속점을 활용해 사실상 풍력 기반 수소를 생산해 왔다. 그러나 제도상으로는 한국전력 계통 전력을 구매하는 구조여서 ‘완전한 그린수소’ 체계로 보기 어렵다는 지적이 있었다.도는 이번 직접 PPA 도입으로 풍력발전과 수소 생산을 계약 단위에서도 연결해 재생에너지 기반 그린수소 생산 체계를 제도적으로 완성하게 됐다고 설명했다.도와 제주에너지공사는 직접 PPA와 제3자간 PPA, 분산에너지 특구형 PPA 등을 비교 검토한 끝에 전력비 절감 효과가 크고 제도 활용성이 높은 직접 PPA 방식을 선택했다.특히 부족한 전력은 전력시장에서 직접 구매할 수 있어 가격 경쟁력이 높다는 점이 장점으로 꼽힌다. 전력비 절감은 수소 생산단가 인하로 이어져 사업 경제성을 높일 수 있다는 게 제주도의 설명이다.도는 이를 기반으로 국내 1호 청정수소 인증 획득에도 도전할 계획이다. 거래를 중개할 재생에너지 공급사업자는 이달 중 공모를 통해 선정한다.수소생산·수입과정에서 온실가스 배출량이 일정수준 이하인 경우 청정수소로 인증받는 제도다. 연간 전력 중 재생에너지 약 90% 충당시 수소 1㎏ 생산할 때 온실가스 배출량이 4㎏미만 아래로 배출해야 청정수소 인증조건을 충족한다. 아직 국내에서는 인증을 받은 곳이 없는 것으로 알려졌다.김남진 도 혁신산업국장은 “행원 수소생산시설의 경우 현재 제도상 한전 전력 사용으로 인해 수소 1㎏ 당 약 35~40kg의 탄소 배출시설로 오해 소지가 있다”면서 “직접 PPA를 통해 탄소 배출량이 ‘0’인 재생에너지를 활용해 청정수소 인증 조건을 맞추려고 하고 있다”고 밝혔다.이어 “제주의 풍력 자원을 수소 생산과 직접 연결해 그린수소의 완결성을 확보하는 첫 사례”라며 “정부의 초혁신경제 그린수소 프로젝트와 연계해 제주를 국내 그린수소 산업 선도지역으로 육성하겠다”고 강조했다.