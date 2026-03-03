경기남부경찰청-카카오모빌리티, 생활밀착형 공익캠페인으로 ‘범죄예방’

이미지 확대 휴무일에 은행을 찾은 경찰이 보이스피싱 인출책 검거 장면(경기남부경찰청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 휴무일에 은행을 찾은 경찰이 보이스피싱 인출책 검거 장면(경기남부경찰청 제공)

경기남부경찰청(청장 황창선)과 카카오모빌리티(대표 류긍선)가 다양한 치안 정책을 국민이 체감하고 관심과 참여를 이끌기 위한 생활밀착형 공익 캠페인을 펴고 있다고 3일 밝혔다.경기남부경찰청은 보이스피싱, 마약 등 국민 안전·경제와 직결되는 범죄 피해 예방과 교통안전 메시지 등을 담은 공익 콘텐츠를 기획·제작한다. 카카오모빌리티는 자사의 디지털 광고 네트워크와 플랫폼 인프라를 활용해 해당 콘텐츠를 전파하는 역할을 맡는다.공익 콘텐츠는 국민이 일상 속 위험 요인을 보다 쉽게 인지하고, 피해 예방 효과를 높일 수 있도록 빈발하는 범죄 사례와 구체적인 예방 방법을 소개하는 데 초점을 맞췄다. 경찰청의 전국 공통 캠페인과 경기남부경찰청의 지역 밀착형 콘텐츠를 함께 구성해 정책 메시지와 현장 스토리텔링을 결합해 제작했다.해당 콘텐츠는 지난달 말부터 ‘카카오 T RSE(Rear Seat Entertainment)’를 통해 송출되고 있다. 카카오 T RSE는 전국 가맹택시 뒷좌석에 설치된 태블릿을 통해 다양한 정보와 콘텐츠를 제공하는 매체다. 택시로 목적지까지 이동하는 몰입도 높은 시간 동안 자연스럽게 공익 메시지를 노출함으로써, 국민의 안전 의식 제고에 기여할 것으로 기대된다.양측은 이번 협력을 계기로 범죄 예방 및 교통안전 분야에서 민관 협력 체계를 지속 강화한다는 방침이다. 공익 캠페인을 정기적으로 공동 기획하고, 카카오모빌리티의 다양한 플랫폼을 통해 국민에게 유용한 정책 정보를 알리는 등 플랫폼 기반의 디지털 홍보 협력 활동을 지속해 나갈 예정이다.황창선 경기남부경찰청장은 “카카오모빌리티의 사회공헌 활동에 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 국민 안전 확보를 위해 공공·유관기관·기업 등과 협업하고 생활 밀착형 홍보 활성화로 국민의 평온한 일상을 수호하겠다”고 밝혔다.