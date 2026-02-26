‘서해 피격 기밀 유출 의혹’ 유병호 첫 경찰 출석…“국민이 알지 말아야할 비밀 없어”

이미지 확대 감사원의 ‘서해 피격’ 감사 발표 과정에서 군 기밀이 유출된 의혹과 관련해 유병호 감사위원이 26일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 감사원의 ‘서해 피격’ 감사 발표 과정에서 군 기밀이 유출된 의혹과 관련해 유병호 감사위원이 26일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

감사원의 ‘서해 공무원 피격’ 사건 감사 결과 발표 과정에서 군사기밀이 외부로 유출됐다는 의혹과 관련해 유병호 감사위원이 26일 피의자 신분으로 처음 경찰에 출석했다.유 감사위원은 이날 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에 출석해 “서해 감사하고 발표하는 건 지극히 당연한 일”이라며 “국민이 알지 말아야할 비밀이 한 글자도 없다”고 말했다.이어 “감사원 TF(태스크포스)에 여러가지 위법 부당행위에 대해 성실하게 말씀드릴 것”이라고 했다. ‘당시 내부에서 반대가 있었는데 보도자료 배포를 강행한 이유가 있나’는 질문에는 “그것도 허위사실”이라고 주장했다.최재해 전 감사원장과 유 감사위원 등은 윤석열 정부 당시인 2023년 12월 서해 공무원 피격 사건 감사 보도자료를 배포하는 과정에서 2급 군사기밀을 유출한 혐의를 받는다. 감사위원회가 비공개 결정을 내렸음에도 당시 사무총장이던 유 감사위원 등이 이를 뒤집고 공개를 추진했다는 의혹이 제기됐다.이에 감사원 운영 쇄신 TF는 지난해 11월 이들을 군사기밀 보호법 위반 혐의로 고발했다. 해당 고발 건을 접수한 경찰은 최 전 감사원장, 유 감사위원 등 7명을 피의자로 입건했다.