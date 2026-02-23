포항시·포항시의회, 포항스틸러스 시즌예매권 구매…“선전 기원”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
경북 포항시청에서 23일 열린 프로축구 K리그1 포항스틸러스 2026년 시즌예매권 구매 행사. 포항시 제공
경북 포항시와 포항시의회가 프로축구 K리그1 포항스틸러스의 2026년 시즌 선전을 기원하기 위해 시즌예매권을 구매했다.
포항시는 23일 시청 로비에서 ‘2026년 포항스틸러스 시즌예매권 판매 행사’를 열어 팬들을 대상으로 할인 판매를 했다고 밝혔다.
시즌예매권을 42% 할인된 가격에 판매한 이번 행사에는 박태하 감독을 비롯해 주장단인 전민광, 박찬용 선수와 팀의 맏형인 신광훈 선수, 기성용 선수가 참여해 팬들의 이목을 집중시켰다. 현장을 찾은 팬들은 선수 등신대 포토존에서 사진을 찍고, 선수들과 함께하는 현장 퀴즈 이벤트에도 참여하며 즐거운 시간을 보냈다.
판매 행사 이후 진행된 선수 팬사인회에서 팬들은 선수들과 직접 소통하고 기념촬영을 할 수 있는 기회를 가졌다.
포항스틸러스는 오는 28일 K리그1 개막전인 김천상무와의 원정경기를 시작으로 본격적인 정규라운드에 들어간다.
포항시의회도 이날 시즌예매권을 구매하며 올 시즌 포항스틸러스의 선전을 기원했다. 행사에는 김일만 시의회 의장을 비롯해 이재진 부의장, 김상락 포항스틸러스 사장, 이종하 단장 등이 참석했다.
김 의장은 “항상 포항 시민과 포항시의회는 스틸러스와 함께하고 있다”며 “올 한해도 시민들의 응원을 받아 더욱 크게 성장하는 포항스틸러스가 되길 바란다”고 응원했다.
서준오 서울시의원, 노원구 상계동 희망촌 정비 ‘본격 착수’
서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)이 지난해 서울시 추가경정예산을 통해 확보한 ‘상계동 희망촌 정비계획 가이드라인 수립’ 용역비 5000만원을 바탕으로 희망촌 정비사업이 본격적으로 시작됐다. 상계4-1구역, 이른바 ‘희망촌’은 상계동 산161-12·13 일대 약 2만 7000㎡ 규모의 주거환경개선지구로, 1998년 주거환경개선계획이 수립된 이후 장기간 사업이 정체돼 왔다. 그 사이 건물은 노후화되고 기반시설은 열악해지면서 주민 안전과 주거환경 개선의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다. 특히 2021년 상계3구역이 공공재개발 후보지로 선정되고 2024년 공공재개발구역으로 지정·고시되는 과정에서도 희망촌은 사업 대상에서 제외되며 상대적 박탈감이 커졌다. 이에 서 의원은 서울시의회 주택공간위원회 부위원장으로 활동하며 서울시가 직접 나서 희망촌 정비 방향을 설정해야 한다고 지속적으로 촉구해 왔다. 그 결과 2025년 제1회 서울시 추가경정예산에 ‘희망촌 정비계획 가이드라인 수립’ 용역비 5000만원이 반영됐고, 이후 서울시에서 노원구로 예산이 재배정되면서 노원구 주도로 용역을 추진하게 됐다. 이번 용역은 올해 5월경 준공될 예정으로 희망촌 정비의 기본 방
서울시의회 바로가기
이날 직접 시즌예매권을 구매한 장상길 포항시장 권한대행은 “지난해 포항스틸러스가 여러 어려움 속에서도 리그 4위를 달성하고 ACLE 진출권까지 따내 포항시민들에게 기쁨을 안겨줬다”며 “올해도 팬들에게 감동을 선사해 줄 선수들을 위해 포항시민과 함께 팀의 선전을 응원하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
포항스틸러스의 2026 시즌 개막전 상대팀은?