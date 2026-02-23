울산 앞바다서 조업하던 어선 선원 1명 실종… 해경 수색 중

울산 앞바다서 조업하던 어선 선원 1명 실종… 해경 수색 중

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-02-23 14:36
수정 2026-02-23 14:55
울산해양경찰서.
울산해양경찰서.


23일 아침 울산 앞바다에서 조업 중이던 어선에서 선원 1명이 실종돼 해양경찰이 수색작업을 벌이고 있다.

울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 6시 58분쯤 울산 동구 미포만 동방 3.7㎞ 해상에서 조업 중이던 111t급 멸치잡이 어선에서 60대 선원 A씨가 보이지 않는다는 신고가 119를 통해 접수됐다.

울산해경은 구조대와 연안구조정 2척, 경비함정 2척, 남해지방해양경찰청 소속 항공기 1대 등을 동원해 주변 해역을 중심으로 수색작업을 진행하고 있다.

해당 어선은 선장과 선원 등 총 14명이 승선한 가운데 이날 오전 4시쯤 동구 방어진에서 출항한 것으로 알려졌다.

해경은 A씨가 구명조끼를 착용하지 않고 있었다는 동료 선원들의 진술을 토대로 실종 전 동선 등을 파악하고 있다.
울산 박정훈 기자
