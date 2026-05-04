“인생 사진 명소”…태안국제원예치유박람회 관람객 55만명 넘어

세줄 요약 충남 태안 안면도 꽃지해양공원에서 열리는 태안국제원예치유박람회가 개막 10일 만에 관람객 55만명을 넘겼다. 특별관과 22개 정원, 희귀식물 전시가 인기를 끌며 5월 가볼 만한 사진 명소로 주목받고 있다. 개막 10일 만에 관람객 55만명 돌파

특별관·22개 정원·희귀식물 전시 인기

13만 송이 튤립 광장, 사진 명소 부상

이미지 확대 태안국제원예치유박람회장에 조성된 안식의 정원이 방문객들의 인생 샷 명소로 떠오르고 있다. 조직위 제공 닫기 이미지 확대 보기 태안국제원예치유박람회장에 조성된 안식의 정원이 방문객들의 인생 샷 명소로 떠오르고 있다. 조직위 제공

이미지 확대 13만 송이의 튤립이 조성된 태안국제원예치유박람회 광장 정원이 방문객들로부터 인기를 얻고 있다. 조직위 제공 닫기 이미지 확대 보기 13만 송이의 튤립이 조성된 태안국제원예치유박람회 광장 정원이 방문객들로부터 인기를 얻고 있다. 조직위 제공

이미지 확대 태안국제원예치유박람회 방문객이 개막 10일 만에 55만명을 넘어서며 인기를 얻고 있다. 조직위 제공 닫기 이미지 확대 보기 태안국제원예치유박람회 방문객이 개막 10일 만에 55만명을 넘어서며 인기를 얻고 있다. 조직위 제공

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세계 첫 원예 치유를 주제로 충남 태안군 안면도 꽃지해양공원에서 열리는 태안국제원예치유박람회 방문객이 개막 10일 만에 55만명을 넘어서며 인기를 얻고 있다.태안국제원예치유박람회 조직위원회에 따르면 지난달 25일부터 5월 3일까지 누적 관람객이 52만 890명을 기록한 데 이어 4일까지 55만명 이상이 박람회를 찾았다.이번 박람회는 ‘자연에서 찾는 건강한 미래, 원예·치유’를 주제로 원예와 치유를 결합한 다양한 전시·체험 프로그램을 선보이고 있다.박람회장에는 특별관과 광장 정원, 국제교류관, 치유농업관, 산업관 등 다양한 전시 공간이 마련됐다.인기가 높은 특별관은 정원의 초대, 황금 화원, 빗방울 정원, 꽃의 속삭임, 꽃밭의 낮잠, 나비의 숲 등 총 6개 존으로 구성돼 있다. 특별관마다 주말 동안 하루 7000명 이상의 관람객 발길이 이어졌다. 관람료는 무료다.특별관 주변으로 회화와 오리지널 캐릭터를 통해 내면의 감정을 위트있게 표현하는 이슬로 작가의 꽃잠의 정원을 비롯해 꽃의 인사, 감정의 정원이 자리 잡고 있고 동선을 따라 향기의 정원, 안식의 정원 등 포토존이 형성돼 있다.13만 송이의 튤립이 화려하게 관람객을 맞이하는 광장 정원은 중앙광장 시계탑과 함께 관람객들이 인생 사진을 찍느라 분주하다.이밖에 이음 정원과 세계 작가 정원 등 특별한 의미로 콘텐츠를 부여한 총 22개의 정원이 박람회장에서 관람객을 맞이한다.국내 최초 희귀식물 2종을 공개한 국제교류관(동화나라)엔 한 화분에서 자라는 꽃의 색상이 변하는 특징이 있는 YTT꽃(Yesterday, Today and Tomorrow)도 인기다.100년 된 구기자나무는 치유농업관에서 관람할 수 있다.조직위 관계자는 “어린이날과 가정의 달 등 방문객 증가가 이어질 것으로 보고 안전하고 쾌적하게 박람회를 즐길 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.