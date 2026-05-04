퇴근길 광장엔 뮤지컬, 주말 한강엔 오페라…야외 공연장이 된 서울

6일 로이킴 등 ‘문화가 흐르는 서울광장’ 개막공연

이미지 확대 세종문화회관 2025 야외오페라 ‘마술피리’ 세종문화회관이 광화문광장에서 지난해 6월 진행한 야외오페라 ‘마술피리’를 시민들이 감상하는 모습.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 세종문화회관 2025 야외오페라 ‘마술피리’ 세종문화회관이 광화문광장에서 지난해 6월 진행한 야외오페라 ‘마술피리’를 시민들이 감상하는 모습.

서울시 제공

세줄 요약 서울시가 광장·거리·공원·박물관·미술관을 시민 공연장으로 바꿔 연말까지 상설공연과 거리공연, 야외오페라를 잇달아 선보인다. 서울광장, 한강, 서울숲, 노들섬 등에서 예약 없이 즐기는 문화행사가 확대된다. 서울광장·거리·공원, 열린 공연장 전환

상설공연·거리공연·야외오페라 연말까지

박물관·미술관 야간개방과 기획공연 확대

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퇴근하고 걷는 서울의 거리와 광장, 주말에 찾는 한강이나 공원, 미술관 등이 시민을 위한 열린 공연장으로 변신한다.4일 서울시에 따르면 이번 달부터 ▲서울광장에서 만나는 상설공연 ▲생활권으로 찾아가는 거리공연 ▲박물관·미술관 등 문화시설 연계 공연 ▲광화문광장·한강 일대에서 대형 야외공연 ▲서울숲·노들섬 등 나들이 명소 기획공연이 진행될 예정이다.서울광장에서 2015년부터 이어진 상설공연 ‘문화가 흐르는 서울광장’은 6일 시작된다. 아카펠라 그룹 ‘오직목소리’, 가수 신예영과 로이킴 등이 오르는 개막식을 시작으로 연말까지 수요일마다 다채로운 공연이 열린다. 거리공연 ‘구석구석 라이브’는 연말까지 2000회가량 열린다. 뚝섬한강공원, 겸재정선미술관, 청계천, 대학로 등 광장과 공원 50여곳에서 재즈, 밴드, 미술 공연을 예약 없이 만날 수 있다.‘문화로 야금야금’으로 서울역사박물관, 서울공예박물관, 한성백제박물관, 서울시립미술관, 서울도서관, 남산골 한옥마을, 운현궁, 세종·충무공이야기 등 8개 시립문화시설이 매주 금요일 오후 9시까지 야간 개방한다.아울러 세종문화회관은 22, 23일 광화문광장에서 야외 오페라 갈라 콘서트 ‘광화문에서 만나는 아리아’를, 여의도 한강 물빛무대에서 야외 오페라 ‘라 트라비아타’를 선보인다. 서울시립교향악단은 다음 달 13일 여의도한강공원 물빛무대 앞 광장에서 ‘창립 65주년 기념 2026 서울시향 강변음악회’를 연다. 피아니스트 겸 지휘자 김선욱이 지휘를 맡고 피아니스트 선우예권과 바이올리니스트 김서현이 협연한다. 서울문화재단의 음악 공연 ‘서울스테이지’는 매주 목요일 오후 2시와 4시 서울숲에서 펼쳐진다. 노들섬에서는 오는 6일부터 9일까지 인디밴드 공연 등 ‘노들노을스테이지’가 열린다.김태희 시 문화본부장은 “서울의 광장·거리·공원·문화시설을 살아 있는 문화공간으로 만들겠다”고 말했다.