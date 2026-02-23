이미지 확대
숨이 턱턱… “마스크 챙기세요”
황사가 전국을 뒤덮은 22일 서울시청 인근 대기환경정보 전광판에 미세먼지(PM10) 농도가 ‘매우 나쁨(311㎍/㎥)’으로 표시돼 있다. 이날 미세먼지 농도가 2시간 이상 300㎍/㎥를 웃돌면서 서울과 경기 남·동부에는 오후 2시를 기해 황사 위기경보 ‘주의’ 단계가 발령됐다. 23일에도 중국 동북부에서 발원한 황사의 영향으로 수도권과 강원 영서 지역에서는 오전 동안, 충청에서는 낮 동안 잠시 미세먼지가 ‘매우 나쁨’ 수준으로 짙을 것으로 전망된다. 기온은 전날보다 5~10도가량 큰 폭으로 떨어지면서 쌀쌀하겠다. 이날 아침 최저기온은 영하 7도~영상 3도, 낮 최고기온은 영상 3도~영상 13도로 예보됐다.
이지훈 기자
최기찬 서울시의원, 서울노인종합복지관협회로부터 감사패 수상
최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)은 20일 사단법인 서울노인종합복지관협회로부터 노인복지 증진과 사회복지 정책 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 이날 감사패를 전달한 서울노인복지관협회는 “최 의원이 제11대 서울시의회 전반기 보건복지위원 재임 기간 노인복지 향상과 사회복지 정책 진전을 위해 책임 있는 의정활동을 이어왔다”고 설명했다. 협회는 이어 “정책토론회를 통해 노인복지 현안을 공론화하고, 이를 제도와 예산으로 연결하며 가시적 변화를 만들어냈다”고 평가하며 최 의원의 수상을 축하했다. 최 의원은 “현장의 목소리를 정책으로 연결하는 것이 정치인으로서 가장 큰 책무”라며 “앞으로도 협회와 현장 전문가, 시민들과 긴밀히 소통하며 어르신들의 삶의 질을 높이는 제도적 기반을 더욱 탄탄히 하겠다”고 소감을 밝혔다. 이은주 서울노인종합복지관협회 회장은 “최 의원의 꾸준한 현장 소통과 정책 제안이 노인복지 제도 개선과 변화로 이어졌다”며 “지속 가능한 노인복지 체계 구축을 위한 동반자 역할을 기대한다”고 전했다. 한편 최 의원은 향후에도 어르신 돌봄 사각지대 해소, 지역사회 중심 노인복지 인프라 강화, 현장 기반 예산 반영 확대 등을 위해
2026-02-23 12면
