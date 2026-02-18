[속보] 정동영 “9·19군사합의 비행금지구역 복원 선제적 추진”

이미지 확대
정동영 통일부 장관이 18일 민간인의 대북 무인기 침투 사실을 공식 확인하며 “9·19 군사합의 비행금지구역 복원을 선제적으로 추진하겠다”고 밝혔다.
정 장관은 이날 정부서울청사에서 기자회견을 열고 “한반도에서 긴장과 전쟁을 바라지 않는 것은 남과 북이 다르지 않다”며 이렇게 말했다.
정 장관은 아울러 “9·19 군사합의의 선제적 복원을 검토하겠다”고 밝혔다. 9·19 군사합의는 남북이 지상·해상·공중에서 군사적 적대 행위를 전면 중단하고 우발적 충돌을 막기 위해 맺은 합의다. 지난 2018년 평양 남북정상회담을 계기로 채택됐다.
정 장관에 따르면 군·경 합동조사 태스크포스 조사 결과, 민간인 3명이 이재명 정부 출범 이후 총 4차례에 걸쳐 북측에 무인기를 침투시킨 것으로 확인됐다.
이 가운데 지난해 9월과 올해 1월 3일 두 차례에 걸쳐 무인기가 북측 지역에 추락했고, 나머지 두 차례는 개성 상공을 거쳐 경기도 파주 적성면으로 돌아왔다. 정 장관은 “4차례 중 2건은 북측이 밝힌 것과 동일한 것으로 확인됐다”고 덧붙였다.
재발 방지를 위한 대책도 내놨다. 항공안전법상 처벌 규정을 강화하고, 남북관계발전법에 무인기 침투 금지 조항을 신설하는 법 개정을 추진하겠다고 밝혔다.
아울러 남북 간 긴장을 고조시키는 행위를 금지하는 조항도 같은 법에 추가할 방침이다.
