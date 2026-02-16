전자발찌 끊고 필로폰 들여온 50대 쌍둥이…징역 6년

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

해외 도피 자금을 마련하기 위해 필리핀에서 필로폰을 밀반입한 50대 쌍둥이 형제가 각각 징역 6년을 선고받았다.16일 법조계에 따르면 청주지법 형사11부는 마약류관리법 위반(향정) 등 혐의로 구속기소된 A씨와 B씨에게 각각 징역 6년을 선고했다.형 A씨는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(강간) 혐의로 재판을 받던 중 병보석으로 풀려난 상태였다. 그는 라오스로 밀항하기 위한 비용을 마련하려 했던 것으로 조사됐다.동생 B씨는 필리핀에서 필로폰 38g을 구해 사탕 통에 숨긴 채 국내로 밀반입했고, 이를 지인에게 5차례에 걸쳐 건넨 혐의를 받는다.A씨는 위치추적 전자장치(전자발찌)를 절단한 뒤 이를 집 근처 길고양이에 부착해 수사기관의 추적을 피하려 했던 것으로 드러났다.재판 과정에서 이들은 경찰의 함정수사를 주장했지만, 재판부는 “피고인들이 먼저 밀항과 마약 사업을 제안한 정황이 인정된다”며 받아들이지 않았다.재판부는 “재판 중 보석 상태에서 해외 도피를 시도하기 위해 마약류 수입 범행까지 저질러 죄질이 매우 불량하다”며 “범행을 부인하며 반성하지 않는 점 등을 고려했다”고 밝혔다.